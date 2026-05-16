Thời điểm Chelsea chốt HLV mới

Chelsea muốn chốt HLV trưởng mới chỉ ít ngày sau chung kết FA Cup, với Xabi Alonso đang là ứng viên sáng giá nhất.

Alonso là mục tiêu hàng đầu của Chelsea cho ghế HLV.

Chelsea đang tiến rất gần tới việc bổ nhiệm Xabi Alonso làm HLV trưởng mới sau mùa giải thất vọng dưới thời Liam Rosenior.

Theo tin độc quyền từ Telegraph, đội chủ sân Stamford Bridge muốn hoàn tất thương vụ chỉ vài ngày sau trận chung kết FA Cup gặp Manchester City tối 16/5.

Alonso hiện là cái tên được ưu tiên hàng đầu trong danh sách ứng viên. Ban lãnh đạo Chelsea đã trực tiếp liên hệ với chiến lược gia người Tây Ban Nha, đồng thời trao đổi với những lựa chọn khác như Andoni Iraola, Marco Silva hay Oliver Glasner.

Nguồn tin nội bộ cho biết Chelsea không muốn kéo dài quá trình tuyển chọn HLV. "Mọi thứ sẽ diễn ra nhanh sau chung kết. Chelsea hy vọng đạt thỏa thuận trong vài ngày, tối đa khoảng 10 ngày", nguồn tin tiết lộ.

Xabi Alonso gây tiếng vang lớn khi giúp Bayer Leverkusen giành Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Siêu cúp Đức. Thành công đó biến cựu tiền vệ Real Madrid trở thành một trong những HLV được săn đón nhất châu Âu. Ông sau đó cũng có quãng thời gian ngắn dẫn dắt Real nhưng không đạt được nhiều thành công.

Chelsea tin rằng phong cách kiểm soát bóng cùng khả năng làm việc với cầu thủ trẻ của Alonso phù hợp đội hình hiện tại của đội chủ sân Stamford Bridge.

Ngoài ra, danh tiếng lớn của cựu tuyển thủ Tây Ban Nha cũng được kỳ vọng giúp Chelsea thu hút thêm những bản hợp đồng chất lượng trong mùa hè.

Dù vậy, Alonso sẽ không toàn quyền quyết định chuyên môn nếu cập bến Chelsea. Mô hình quản lý hiện tại của đội bóng thành London vẫn duy trì quyền lực lớn cho bộ phận tuyển dụng và nhóm lãnh đạo bóng đá.

Đồng sở hữu Behdad Eghbali mới đây xác nhận Chelsea sẽ thay đổi chiến lược chuyển nhượng bằng việc bổ sung 2-3 cầu thủ giàu kinh nghiệm thay vì tiếp tục chỉ tập trung vào các tài năng trẻ.

Biểu cảm của Thiago Silva khi chứng kiến Chelsea thảm bại Danh thủ Brazil có mặt trên sân Stamford Bridge để theo dõi màn đọ sức giữa đội bóng cũ Chelsea với đối thủ Nottingham Forest thuộc vòng 35 Premier League đêm 4/5, Chelsea nhận thất bại 1-3 và tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.

