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Thể thao

Đội hình 'người khổng lồ' tại World Cup 2026

  • Thứ bảy, 6/6/2026 05:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

World Cup 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt cầu thủ có chiều cao từ 2 m trở lên.

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Đội hình ngôi sao có chiều cao ấn tượng tại World Cup.
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Tomas Chory là tiền đạo cao bậc nhất tại World Cup 2026 với chiều cao đến 2 m. Anh nằm trong danh sách triệu tập của tuyển CH Czech.
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Không chỉ CH Czech, tuyển Áo cũng sở hữu một "ngọn hải đăng" trên hàng công là Sasa Kalajdzic với chiều cao ngang Chory.
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Tuyển Đức cũng có một ngôi sao tấn công cao xấp xỉ 2 m nhưng ở đẳng cấp cao hơn là Nick Woltemade, tiền đạo đang khoác áo Newcastle với chiều cao 1,98 m.
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Cody Gakpo (1,93 m) là cầu thủ cao to hiếm hoi tại châu Âu có thể thi đấu tốt ở vị trí chạy cánh. Gakpo là một trong những niềm hy vọng của tuyển Hà Lan tại World Cup năm nay.
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Hans Vanaken (1,95 m) là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của tuyển quốc gia Bỉ. Anh vừa tỏa sáng với đường kiến tạo trong trận giao hữu thắng 2-0 trước Croatia.
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Yaya Sithole, tiền vệ của CLB Bồ Đào Nha Tondela và tuyển Nam Phi, sẽ thu hút sự chú ý từ người hâm mộ với chiều cao lên đến 1,97 m.
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Sander Berge, Erling Haaland và Alexander Sorloth là 3 cầu thủ có cùng chiều cao 1,95 m, giúp tuyển Na Uy trở nên đặc biệt đáng sợ ở những pha bóng bổng.
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Stjepan Radeljic (Bosnia) và Dan Burn (Anh) với chiều cao 2,01 m sẽ là nỗi khiếp sợ của các tiền đạo trong những pha tranh chấp trên không.
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Harry Souttar, trung vệ với chiều cao 1,98 m, là hòn đá tảng nơi hàng thủ tuyển Australia tại World Cup 2026.
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Florian Wiegele là cầu thủ cao nhất World Cup 2026, với chiều cao lên đến 2,05 m. Anh là thành viên tuyển Áo.
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