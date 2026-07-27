Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam

Kết quả này giúp thầy trò Gavin Lee tạm thời chiếm ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam. Đội bóng tới từ đảo quốc sư tử đá hai trận, có 6 điểm, so với tuyển Việt Nam mới có 3 điểm (đá một trận).
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Singapore đã đánh bại Timor-Leste để tạm chiếm ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Singapore.
Sang hiệp hai, kịch bản bàn thắng đầu tiên được lặp lại ở phút 56. Lần này, Stewart là người treo bóng từ biên trái để Song Ui-young chọn vị trí thông minh, đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
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Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau trận cầu sớm của Singapore và Timor-Leste tối 27/7. Đồ họa: ASEAN United FC.
Tinh thần bóng đá Việt Nam
Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.