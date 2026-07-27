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Thể thao

Singapore soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam

  • Thứ hai, 27/7/2026 20:06 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Tối 27/7, Singapore dễ dàng đánh bại Timor-Leste với tỷ số 2-0 để tạm chiếm ngôi đầu bảng A của ASEAN Cup 2026.

Highlights Singapore 2-0 Timor-Leste Chiều 27/7, Singapore nhẹ nhàng vượt qua Timor-Leste với tỷ số 2-0 ở trận đấu thuộc lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026.

Kết quả này giúp thầy trò Gavin Lee tạm thời chiếm ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam. Đội bóng tới từ đảo quốc sư tử đá hai trận, có 6 điểm, so với tuyển Việt Nam mới có 3 điểm (đá một trận).

Điểm nhấn đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đến ở phút 30, Ilhan Fandi làm tung lưới Timor-Leste bằng một pha đánh đầu quyết đoán. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Không nản lòng, đến phút 41, Ilhan Fandi cuối cùng cũng cụ thể hóa ưu thế cho Singapore. Từ quả tạt chính xác bên cánh trái, anh bật cao đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà.

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Singapore đã đánh bại Timor-Leste để tạm chiếm ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Singapore.

Sang hiệp hai, kịch bản bàn thắng đầu tiên được lặp lại ở phút 56. Lần này, Stewart là người treo bóng từ biên trái để Song Ui-young chọn vị trí thông minh, đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Sau khi có lợi thế an toàn, Singapore chủ động giảm nhịp độ trận đấu và rút dần các trụ cột ra nghỉ. Đây là tính toán chiến thuật của đội bóng đảo quốc sư tử nhằm bảo toàn lực lượng và giữ sức cho chuyến làm khách đầy giông bão trước đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 31/7 tới.

Về phía Timor-Leste, dù nỗ lực triển khai bóng trong những phút cuối khi đối phương nhường sân, sự suy giảm thể lực đáng kể khiến đội khách không thể tạo nên bất ngờ.

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Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau trận cầu sớm của Singapore và Timor-Leste tối 27/7. Đồ họa: ASEAN United FC.

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Huy Trưởng

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