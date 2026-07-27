Huế gặp PVF ở chung kết U17 Quốc gia

Huế thắng SHB Đà Nẵng 2-1, còn PVF vượt qua đương kim vô địch Hà Nội 2-0 để giành quyền vào chung kết U17 Quốc gia 2026.

Huế và PVF sẽ tranh chức vô địch U17 Quốc gia 2026 sau khi vượt qua SHB Đà Nẵng và Hà Nội ở bán kết.

Hai trận bán kết Giải U17 Quốc gia diễn ra chiều 27/7 trên sân Pleiku, qua đó xác định Huế và PVF là hai đội tranh chức vô địch.

Ở trận bán kết đầu tiên, Huế nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội trước SHB Đà Nẵng. Phút 16, Nguyễn Viết Tài tận dụng thời cơ để mở tỷ số cho đội bóng cố đô.

Sau bàn thua, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 36. Nguyễn Văn Tin Tin là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

Thế trận giằng co tiếp tục được duy trì trong hiệp hai. Hai đội đều có những thời điểm gây sức ép nhưng không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng.

Khi trận đấu đứng trước khả năng phải phân định bằng loạt luân lưu, Huế tạo ra khác biệt từ một tình huống cố định. Phút 88, Lê Nguyễn Đức Trí đánh đầu ghi bàn sau quả phạt góc, ấn định chiến thắng 2-1.

Kết quả này giúp Huế lần đầu giành quyền vào chung kết U17 Quốc gia. SHB Đà Nẵng khép lại giải đấu với vị trí đồng hạng ba.

Ở trận bán kết còn lại, Hà Nội kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động tổ chức tấn công trước PVF. Đội đương kim vô địch tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng.

Đầu hiệp hai, Hà Nội đưa được bóng vào lưới PVF, song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Việc bỏ lỡ cơ hội khiến đội bóng áo tím phải trả giá.

Phút 63, Phạm Tuấn Kiệt thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, đưa PVF vượt lên dẫn trước. Sau bàn thua, Hà Nội dồn đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

PVF giữ vững lợi thế trong phần còn lại của trận đấu, trước khi Bùi Vương Gia Bảo ghi bàn ở phút 90+5, ấn định chiến thắng 2-0.

Thất bại khiến Hà Nội không thể bảo vệ chức vô địch. Trong khi đó, PVF giành tấm vé còn lại vào chung kết bằng màn trình diễn hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Trận chung kết U17 Quốc gia 2026 giữa Huế và PVF là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có phong độ ổn định từ đầu giải. Huế gây ấn tượng bằng tinh thần thi đấu kiên cường, còn PVF cho thấy sự chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội tốt ở vòng knock-out.