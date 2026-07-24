Phản ứng của HLV Kim khi tuyển Việt Nam đè bẹp Timor-Leste

Nguyễn Đình Bắc tiết lộ về màn ăn mừng trong chiến thắng 7-0 của tuyển Việt Nam trước tuyển Timor-Leste tại lượt đầu bảng A ASEAN Cup 2026.

Ông Kim hài lòng nhưng không bộc lộ nhiều cảm xúc sau thắng lợi có phần dễ dự đoán. Ảnh: Minh Chiến.

"Tôi thích cả ba bàn thắng của mình. Điệu nhảy ăn mừng của tôi xuất phát từ các tuyển thủ Brazil và tôi muốn làm theo", Đình Bắc chia sẻ về điệu nhảy khi ăn mừng các bàn thắng trong cú hat-trick của mình, giúp tuyển Việt Nam thắng tuyển Timor-Leste 7-0 tại lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026 tối 24/7.

Về màn trình diễn của các "Chiến binh sao vàng", HLV trưởng Kim Sang-sik cho hay: "Tuyển Việt Nam đã chuẩn bị tốt và thể hiện được chính mình. Mọi cầu thủ đều tự tin và chơi tốt. Chúng tôi hướng đến chiến thắng tiếp theo ở trận đấu sắp tới".

"Tuyển Việt Nam đã có một tháng tập huấn và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chiến thắng hôm nay là thành quả cho quá trình đó. Toàn đội sẽ nỗ lực để có giải đấu thành công", Đình Bắc nói thêm.

Kết thúc buổi họp báo sau trận, cả HLV Kim và cậu học trò quê Nghệ An đều gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ.

"Hôm nay, thời tiết (tại Chonburi, Thái Lan - PV) rất xấu nhưng cổ động viên Việt Nam vẫn tới sân ủng hộ toàn đội. Tôi rất trân trọng tình cảm này. Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới mọi người, dù trên sân khách hay sân nhà. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu tốt để tri ân người hâm mộ", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

"Hy vọng ở những trận đấu tới, các cổ động viên sẽ tiếp tục đồng hành cùng tuyển Việt Nam. Hẹn gặp lại mọi người ở trận đấu tiếp theo trên sân Mỹ Đình", Đình Bắc tiếp lời.

Với thắng lợi áp đảo ở lượt trận mở màn bảng A diễn ra vào tối 24/7, đoàn quân áo đỏ chính thức ghi danh vào lịch sử khi hoàn tất mục tiêu đánh bại cái tên cuối cùng ở Đông Nam Á. Trước trận, trong lịch sử giải đấu (tiền thân là AFF Cup), Timor-Leste là đối thủ duy nhất trong khu vực mà đội tuyển Việt Nam chưa từng chạm trán ở cấp đội tuyển quốc gia.

Sau trận ra quân, thầy trò HLV Kim sẽ trở lại Việt Nam để tiếp đón tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình lúc 20h ngày 31/7. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ tới thành phố Bogor để đá trận tiếp theo gặp tuyển Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8.

Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, các "Chiến binh sao vàng" so tài với tuyển Campuchia lúc 20h ngày 7/8 tại sân Mỹ Đình.

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