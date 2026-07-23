HLV Timor-Leste: Đội tôi giống tuyển Tây Ban Nha

HLV trưởng tuyển Timor-Leste, Ze Pedro, so sánh đội bóng mình đang dẫn dắt với tuyển Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup 2026.

HLV Ze Pedro (áo đen, bên phải) cho rằng tuyển Timor-Leste có nét tương đồng với tuyển Tây Ban Nha dù biết hai đội còn khoảng cách rất xa. Ảnh: Liên đoàn bóng đá Timor-Leste (FFTL).

"Ba cầu thủ nhập tịch (Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên - PV) là sự khác biệt lớn trong đội hình tuyển Việt Nam. Đó là lý do họ nhập tịch cho những cái tên ấy. Nhưng ngoài họ, tuyển Việt Nam vẫn rất mạnh nhờ các cầu thủ khác. Họ chơi gắn kết ở mọi tuyến. Tôi rất tôn trọng tuyển Việt Nam", HLV Ze Pedro trả lời câu hỏi về việc đánh giá đối thủ của tuyển Timor-Leste là tuyển Việt Nam trong buổi họp báo trước lượt trận mở màn của hai đội.

"Chúng tôi biết mình sẽ gặp những đối thủ rất khó nhằn. Nhưng tuyển Timor-Leste đã ở đây và chúng tôi muốn cạnh tranh. Tôi biết chỉ ở những giải đấu thế này, tuyển Timor-Leste mới có cơ hội làm điều đó".

Về đội bóng của mình, nhà cầm quân 47 tuổi cho hay: "Timor-Leste là đội chuẩn bị muộn nhất ASEAN Cup 2026. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không chuẩn bị tốt. Tuyển Timor-Leste ước có thể chuẩn bị sớm hơn, nhưng đã làm hết sức".

"Điểm mạnh nhất của chúng tôi là tính tập thể. Chúng tôi đã thắng tuyển Brunei (ở trận play-off - PV) để được góp mặt tại ASEAN Cup 2026. Đó là công sức của cả tập thể, không phải bất kỳ cá nhân nào", HLV Ze Pedro tiếp tục.

Khi được các phóng viên hỏi về World Cup 2026 và có thấy tuyển Timor-Leste giống với đội bóng nào không, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bày tỏ quan điểm: "Nếu bạn yêu cầu tôi so sánh chúng tôi với bất kỳ đội bóng nào ở World Cup vừa rồi, tôi sẽ chọn tuyển Tây Ban Nha. Tất nhiên, tôi biết còn khoảng cách rất xa giữa hai đội. Nhưng tôi rất hâm mộ cách chơi và cách họ tổ chức trận đấu".

"Tôi thích kiểm soát bóng. Đó là phong cách của tôi. Tôi tin giữ bóng là cách tốt nhất để tiếp cận khung thành đối thủ", HLV Ze Pedro giải thích thêm.

Đây là lần đầu tiên ĐTQG Timor-Leste đối đầu Việt Nam. Trận đấu giữa hai đội tại lượt đầu bảng A diễn ra lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi, Thái Lan. Tuyển Timor-Leste phải đá sân trung lập do không có sân vận động đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu quốc tế.

Sau trận ra quân, thầy trò HLV Ze Pedro sẽ di chuyển tới Singapore để chạm trán đại diện tới từ đảo quốc sư tử lúc 18h tối 27/7 trên sân Jalan Besar. Đối thủ tiếp theo của tuyển Timor-Leste là tuyển Indonesia. Trận đấu diễn ra lúc 17h chiều 31/7 trên sân Chonburi. Ở lượt trận cuối, tuyển đoàn quân của ông Ze Pedro đụng độ tuyển Campuchia lúc 17h30 chiều 3/8 tại sân Morodok Techo, Phnom Penh.