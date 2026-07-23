Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Man City kiếm bộn tiền nhất từ FIFA sau World Cup 2026

  • Thứ năm, 23/7/2026 18:00 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Manchester City thu về 4,4 triệu euro từ FIFA nhờ đóng góp nhiều cầu thủ cho World Cup 2026, đứng đầu danh sách các CLB hưởng lợi tài chính.

Việc có nhiều cầu thủ tiến sâu tại World Cup 2026 giúp Man City thu về số tiền lớn từ FIFA. Ảnh: Reuters.

World Cup không chỉ là sân khấu để các cầu thủ nâng tầm giá trị mà còn mang lại nguồn thu đáng kể cho những CLB sở hữu họ.

Sau giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada, Manchester City trở thành đội bóng nhận nhiều tiền nhất từ FIFA nhờ chương trình hỗ trợ các CLB nhả cầu thủ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo The Athletic, Man City nhận khoảng 4,4 triệu euro từ Chương trình Quyền lợi dành cho CLB (Club Benefits Programme - CBP) của FIFA.

Khoản tiền này được FIFA chi trả nhằm ghi nhận đóng góp của các đội bóng khi để cầu thủ lên tuyển. Mỗi CLB nhận khoảng 4.330 euro mỗi ngày cho một cầu thủ, tính từ ngày 25/5 - thời điểm các đội tuyển bắt đầu tập trung - cho đến ngày sau khi đội tuyển của cầu thủ đó kết thúc hành trình tại World Cup.

Man City hưởng lợi lớn nhờ sở hữu nhiều tuyển thủ góp mặt sâu tại giải. Ở trận tranh hạng ba và chung kết World Cup 2026, CLB của Anh có 6 cầu thủ gồm Rayan Cherki, Marc Guehi, Nico O’Reilly, John Stones, James Trafford và Rodri.

Đáng chú ý, Rodri không chỉ giúp Man City nhận thêm khoản tiền từ FIFA mà còn giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 sau màn trình diễn nổi bật cùng tuyển Tây Ban Nha.

Xếp sau Man City là Barcelona với 3,9 triệu euro, trong khi Bayern Munich đứng thứ ba với 3,4 triệu euro. Arsenal (3,3 triệu euro), Paris Saint Germain (3,2 triệu euro) và Atletico Madrid (3,2 triệu euro) lần lượt nằm trong nhóm tiếp theo.

Danh sách 10 CLB nhận nhiều tiền nhất từ FIFA còn có Crystal Palace (2,7 triệu euro), Manchester United (2,6 triệu euro), Real Madrid (2,6 triệu euro) và Inter Milan (2,4 triệu euro).

FBI vào cuộc, bóng đá Argentina rung chuyển

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) tiếp tục chịu cú sốc lớn khi FBI thu giữ thiết bị của các lãnh đạo liên đoàn trong cuộc điều tra bê bối tài chính hàng trăm triệu USD.

12 giờ trước

Hơn 65.000 chữ ký đòi đá lại chung kết World Cup

Cho rằng trọng tài xử ép đội nhà, hơn 65.500 CĐV Argentina ký tên yêu cầu FIFA hủy kết quả và tổ chức đá lại trận chung kết World Cup 2026.

12 giờ trước

Chung kết World Cup 2026 tạo ra kỷ lục chưa từng có tại Mỹ

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina thiết lập hàng loạt cột mốc về lượng khán giả truyền hình, khẳng định sức hút chưa từng có tại xứ cờ hoa.

13 giờ trước

Video cảnh các cầu thủ Argentina quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp Hôm 20/7, nhiều cầu thủ Argentina quay lưng về phía bục trao cúp, không chứng kiến khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng thế giới.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

World Cup FIFA tiền Manchester City FIFA World Cup 2026

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý