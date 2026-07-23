Man City kiếm bộn tiền nhất từ FIFA sau World Cup 2026

Manchester City thu về 4,4 triệu euro từ FIFA nhờ đóng góp nhiều cầu thủ cho World Cup 2026, đứng đầu danh sách các CLB hưởng lợi tài chính.

Việc có nhiều cầu thủ tiến sâu tại World Cup 2026 giúp Man City thu về số tiền lớn từ FIFA. Ảnh: Reuters.

World Cup không chỉ là sân khấu để các cầu thủ nâng tầm giá trị mà còn mang lại nguồn thu đáng kể cho những CLB sở hữu họ.

Sau giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada, Manchester City trở thành đội bóng nhận nhiều tiền nhất từ FIFA nhờ chương trình hỗ trợ các CLB nhả cầu thủ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo The Athletic, Man City nhận khoảng 4,4 triệu euro từ Chương trình Quyền lợi dành cho CLB (Club Benefits Programme - CBP) của FIFA.

Khoản tiền này được FIFA chi trả nhằm ghi nhận đóng góp của các đội bóng khi để cầu thủ lên tuyển. Mỗi CLB nhận khoảng 4.330 euro mỗi ngày cho một cầu thủ, tính từ ngày 25/5 - thời điểm các đội tuyển bắt đầu tập trung - cho đến ngày sau khi đội tuyển của cầu thủ đó kết thúc hành trình tại World Cup.

Man City hưởng lợi lớn nhờ sở hữu nhiều tuyển thủ góp mặt sâu tại giải. Ở trận tranh hạng ba và chung kết World Cup 2026, CLB của Anh có 6 cầu thủ gồm Rayan Cherki, Marc Guehi, Nico O’Reilly, John Stones, James Trafford và Rodri.

Đáng chú ý, Rodri không chỉ giúp Man City nhận thêm khoản tiền từ FIFA mà còn giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 sau màn trình diễn nổi bật cùng tuyển Tây Ban Nha.

Xếp sau Man City là Barcelona với 3,9 triệu euro, trong khi Bayern Munich đứng thứ ba với 3,4 triệu euro. Arsenal (3,3 triệu euro), Paris Saint Germain (3,2 triệu euro) và Atletico Madrid (3,2 triệu euro) lần lượt nằm trong nhóm tiếp theo.

Danh sách 10 CLB nhận nhiều tiền nhất từ FIFA còn có Crystal Palace (2,7 triệu euro), Manchester United (2,6 triệu euro), Real Madrid (2,6 triệu euro) và Inter Milan (2,4 triệu euro).

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