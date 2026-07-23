FBI vào cuộc, bóng đá Argentina rung chuyển

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) tiếp tục chịu cú sốc lớn khi FBI thu giữ thiết bị của các lãnh đạo liên đoàn trong cuộc điều tra bê bối tài chính hàng trăm triệu USD.

Chủ tịch Tapia bị điều tra.

Ba ngày sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, truyền thông nước này đồng loạt đưa tin FBI tạm giữ chuyên cơ chở tuyển Argentina tại sân bay JFK (New York) để thu giữ các thiết bị điện tử của những lãnh đạo cấp cao Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA).

Theo Infobae, những người bị ảnh hưởng gồm Chủ tịch AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, Tổng thư ký kiêm Thủ quỹ Pablo Toviggino cùng một số thành viên ban lãnh đạo. Họ bị điều tra với các cáo buộc gian lận, biển thủ tài sản và rửa tiền, liên quan đến hai doanh nhân Diego Lucero và Javier Faroni.

Trong khi dư luận Argentina vẫn tranh cãi về công tác trọng tài ở trận chung kết và đưa ra nhiều giả thuyết về dàn xếp tỷ số, giới truyền thông nước này cho rằng đó chỉ là "tấm màn khói" che phủ vụ bê bối tài chính nghiêm trọng đang bao trùm AFA.

Theo nguồn tin điều tra, các lãnh đạo AFA được yêu cầu cung cấp tài liệu cho Tòa án Liên bang Khu vực Nam Florida trước ngày 30/7 trong khuôn khổ cuộc điều tra mang tên "AFA-Gate".

Trọng tâm vụ án là TourProdEnter LLC, công ty có trụ sở tại bang Florida, bị nghi là doanh nghiệp "bình phong" dùng để nhận và luân chuyển tiền từ các hợp đồng tài trợ quốc tế của tuyển Argentina trong giai đoạn từ sau World Cup gần nhất đến năm 2030. Các điều tra viên cho rằng doanh nghiệp này nhận khoảng 30% tổng doanh thu thương mại của AFA trong thời gian nói trên.

Infobae cho biết FBI và Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu theo dõi các giao dịch tài chính ngay trong thời gian World Cup diễn ra. Quá trình điều tra tập trung vào hệ thống tài khoản được sử dụng để quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA, với tổng giá trị các giao dịch bị nghi vấn lên tới hơn 300 triệu USD .

Rắc rối bủa vây bóng đá Argentina sau chung kết.

Dữ liệu ngân hàng cho thấy dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tổ chức tài chính lớn như Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus và PNC Bank. Riêng một tài khoản được cho là tiếp nhận gần 14 triệu USD từ các hợp đồng tại châu Á, châu Âu và vùng Vịnh, nhưng số tiền chỉ lưu lại từ 24 đến 72 giờ trước khi tiếp tục được chuyển sang các tài khoản khác.

Các công tố viên cũng nghi ngờ AFA không kê khai nhiều khoản doanh thu trong báo cáo tài chính. Trước đó, nhà chức trách từng thu giữ hơn 50 xe sang cùng một bất động sản trị giá trên 20 triệu USD , được cho là đứng tên một người có liên hệ với Chủ tịch Tapia.

Tuy nhiên, phía AFA lập tức bác bỏ các thông tin trên. Trong thông cáo chính thức, Liên đoàn khẳng định không có lệnh triệu tập nào dành cho Chủ tịch Claudio Tapia hay Thủ quỹ Pablo Toviggino, đồng thời phủ nhận việc FBI thu giữ tài sản cá nhân của hai quan chức này.

Luật sư của Tapia, Mariano Lizardo, cũng tuyên bố thân chủ của mình chưa từng bị triệu tập, trong khi luật sư Marcelo Rocchetti của Toviggino khẳng định khách hàng không nhận bất kỳ yêu cầu nào từ tòa án Mỹ hoặc Argentina.

Dù vậy, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ vẫn đang được tiếp tục, khiến "AFA-Gate" trở thành một trong những bê bối tài chính lớn nhất lịch sử bóng đá Argentina.

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