Leandro Paredes lên tiếng sau chung kết World Cup 2026 nhưng không nhắc đến vụ hỗn chiến dù đối mặt nguy cơ bị FIFA kỷ luật.

Paredes không nhắc tới vụ ẩu đả.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Paredes viết: "Hôm nay tôi viết những dòng này với trái tim nặng trĩu vì không thể mang niềm vui mà đất nước xứng đáng có được. Nhưng tôi cũng tự hào khi toàn đội đã cống hiến tất cả và một lần nữa đưa lá cờ Argentina vươn cao".

Tiền vệ 32 tuổi cũng tri ân các đồng đội và khẳng định: "Được là một phần của tập thể này là niềm vinh dự lớn. Đây là đội tuyển Argentina vĩ đại nhất trong lịch sử".

Việc Paredes không xin lỗi hay giải thích về vụ hỗn chiến khiến dư luận tiếp tục chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ này đang chờ kết quả điều tra của FIFA trước khi đưa ra phát biểu chính thức về những hành động của mình.

Ở trận chung kết hôm 20/7, Argentina thua 0-1 trước Tây Ban Nha sau bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ. Đội bóng Nam Mỹ gây thất vọng khi không tung ra nổi cú sút trúng đích nào trước khi nhận bàn thua, còn Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu.

Sau tiếng còi mãn cuộc, căng thẳng bùng phát. Paredes trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị camera ghi lại cảnh bóp cổ trung vệ Eric Garcia rồi vật ngã Gavi trong cuộc xô xát. Cựu tiền vệ AS Roma vẫn có nguy cơ nhận án treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực.

FIFA đã chỉ định công tố viên thuộc Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức điều tra toàn bộ vụ hỗn chiến sau chung kết, trong đó còn có các tình huống Nahuel Molina bị cho là đấm Rodri, còn trợ lý HLV Roberto Ayala bị tố tấn công Dani Olmo.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.