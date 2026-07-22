Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Gavi xin FIFA tha cho cầu thủ Argentina

  • Thứ tư, 22/7/2026 06:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau chức vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha cùng những tranh cãi nổ ra sau trận chung kết với Argentina, tiền vệ Gavi bất ngờ lên tiếng bảo vệ các cầu thủ đối phương.

Gavi kêu gọi FIFA không phạt Argentina

"Tôi không muốn các cầu thủ Argentina bị đình chỉ thi đấu", tiền vệ 21 tuổi nói. "Tôi hiểu rằng những gì xảy ra không tạo nên hình ảnh đẹp đối với trẻ em, nhưng bóng đá từ trước đến nay luôn tồn tại sự quyết liệt và máu lửa".

Theo Gavi, cảm xúc bùng nổ sau một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt như chung kết World Cup là điều khó tránh khỏi. Anh nhấn mạnh những va chạm giữa cầu thủ hai đội đều xuất phát từ tính cạnh tranh khốc liệt và không nên bị nhìn nhận theo hướng quá cực đoan.

"Tôi cho rằng mọi chuyện xảy ra đều là một phần của bóng đá", Gavi kết luận.

Phát biểu của ngôi sao Barcelona được đưa ra trong bối cảnh FIFA đang xem xét các báo cáo liên quan đến vụ xô xát sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 hôm 20/7. Nhiều ý kiến kêu gọi cơ quan quản lý bóng đá thế giới áp dụng các án phạt nghiêm khắc đối với những cầu thủ có hành vi quá khích.

Tâm điểm của cuộc điều tra là vụ hỗn chiến nổ ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife (Mỹ). Leandro Paredes là cái tên đầu tiên bị xem xét vì hành vi bạo lực trong lúc xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, FIFA cũng sẽ đánh giá hành động của Nahuel Molina. Cầu thủ này được cho là đã tung cú đấm về phía Rodri trong lúc hai đội xảy ra va chạm.

Không chỉ các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện Argentina cũng nằm trong diện điều tra. Theo Sky Sports, trợ lý HLV Roberto Ayala bị cáo buộc xô đẩy Dani Olmo khi lao vào khu vực hỗn chiến để can thiệp.

Trận chung kết khép lại với thất bại 0-1 của Argentina sau bàn thắng của Ferran Torres ở hiệp phụ. Đội bóng Nam Mỹ còn phải chơi thiếu người từ phút 90+4 sau khi Enzo Fernandez bị đuổi.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.

Argentina sốt sắng 'đòi nợ' Tây Ban Nha

Quyết tâm đòi lại món nợ tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Argentina đang ráo riết thúc đẩy tổ chức trận Siêu cúp liên lục địa (Finalissima) với Tây Ban Nha vào tháng 11/2026.

2 giờ trước

Pha xử lý hỏng gây tiếc nuối của Alvarez ở chung kết World Cup 2026

Pha bóng đáng tiếc của Julian Alvarez khiến Argentina mất cơ hội bằng vàng trong những phút đầu trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha hôm 20/7.

10 giờ trước

Ibrahimovic: 'Gặp tôi thì cầu thủ Argentina sẽ bị húc vào đầu'

Zlatan Ibrahimovic tuyên bố sẽ húc đầu Leandro Paredes nếu có mặt trên sân, đồng thời chỉ trích các cầu thủ Tây Ban Nha quá hiền.

16 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Gavi FIFA Gavi

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Học sai Tây Ban Nha

Học sai Tây Ban Nha

1 giờ trước 07:00 22/7/2026

0

Các CLB lớn có thể trả giá nếu chỉ sao chép khả năng kiểm soát bóng mà bỏ qua yếu tố quan trọng nhất trong thành công của Tây Ban Nha: pressing.

Đội bóng Saudi Arabia hành động với Kane

Đội bóng Saudi Arabia hành động với Kane

1 giờ trước 06:52 22/7/2026

0

Al-Hilal cử lãnh đạo sang London đàm phán trực tiếp với đại diện Harry Kane, quyết tâm đưa chân sút người Anh rời Bayern Munich ngay trong hè này.

Nhà vô địch World Cup 2018 thất nghiệp

Nhà vô địch World Cup 2018 thất nghiệp

1 giờ trước 06:51 22/7/2026

0

Trung vệ Presnel Kimpembe trở thành cầu thủ tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với Qatar SC, khép lại quãng thời gian ngắn ngủi tại Qatar.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý