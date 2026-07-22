Gavi xin FIFA tha cho cầu thủ Argentina

Sau chức vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha cùng những tranh cãi nổ ra sau trận chung kết với Argentina, tiền vệ Gavi bất ngờ lên tiếng bảo vệ các cầu thủ đối phương.

Gavi kêu gọi FIFA không phạt Argentina

"Tôi không muốn các cầu thủ Argentina bị đình chỉ thi đấu", tiền vệ 21 tuổi nói. "Tôi hiểu rằng những gì xảy ra không tạo nên hình ảnh đẹp đối với trẻ em, nhưng bóng đá từ trước đến nay luôn tồn tại sự quyết liệt và máu lửa".

Theo Gavi, cảm xúc bùng nổ sau một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt như chung kết World Cup là điều khó tránh khỏi. Anh nhấn mạnh những va chạm giữa cầu thủ hai đội đều xuất phát từ tính cạnh tranh khốc liệt và không nên bị nhìn nhận theo hướng quá cực đoan.

"Tôi cho rằng mọi chuyện xảy ra đều là một phần của bóng đá", Gavi kết luận.

Phát biểu của ngôi sao Barcelona được đưa ra trong bối cảnh FIFA đang xem xét các báo cáo liên quan đến vụ xô xát sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 hôm 20/7. Nhiều ý kiến kêu gọi cơ quan quản lý bóng đá thế giới áp dụng các án phạt nghiêm khắc đối với những cầu thủ có hành vi quá khích.

Tâm điểm của cuộc điều tra là vụ hỗn chiến nổ ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife (Mỹ). Leandro Paredes là cái tên đầu tiên bị xem xét vì hành vi bạo lực trong lúc xô xát với các cầu thủ Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, FIFA cũng sẽ đánh giá hành động của Nahuel Molina. Cầu thủ này được cho là đã tung cú đấm về phía Rodri trong lúc hai đội xảy ra va chạm.

Không chỉ các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện Argentina cũng nằm trong diện điều tra. Theo Sky Sports, trợ lý HLV Roberto Ayala bị cáo buộc xô đẩy Dani Olmo khi lao vào khu vực hỗn chiến để can thiệp.

Trận chung kết khép lại với thất bại 0-1 của Argentina sau bàn thắng của Ferran Torres ở hiệp phụ. Đội bóng Nam Mỹ còn phải chơi thiếu người từ phút 90+4 sau khi Enzo Fernandez bị đuổi.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.