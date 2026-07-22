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Thể thao

Argentina sốt sắng 'đòi nợ' Tây Ban Nha

  • Thứ tư, 22/7/2026 06:02 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Quyết tâm đòi lại món nợ tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Argentina đang ráo riết thúc đẩy tổ chức trận Siêu cúp liên lục địa (Finalissima) với Tây Ban Nha vào tháng 11/2026.

Liên đoàn Bóng đá Argentina muốn đội tuyển tái đấu với Tây Ban Nha vào tháng 11/2026.

Theo ESPN Argentina, "Albiceleste" đang tìm kiếm cơ hội phục hận sau trận thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 tại chung kết World Cup 2026 hôm 20/7.

Tuy nhiên, kế hoạch trên hiện vẫn vấp phải nhiều rào cản về lịch trình và pháp lý. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho biết chưa nhận được thông báo chính thức và mọi quyết định cuối cùng đều phụ thuộc vào UEFA.

Đáng chú ý, lịch thi đấu của "La Roja" trong tháng 11/2026 đã kín chỗ với các trận vòng bảng Nations League gặp CH Czech (ngày 13) và Anh (ngày 16). Để trận đấu tại Qatar có thể diễn ra, UEFA buộc phải chấp thuận việc hoãn hai trận đấu này.

AFA từng liên tục bác bỏ các đề xuất tổ chức trận Siêu cúp liên lục địa. Đại diện Nam Mỹ từ chối đưa trận đấu về sân Bernabeu cũng như khước từ thể thức thi đấu hai lượt đi - về dự kiến tổ chức vào năm 2028.

Trong bối cảnh trận Finalissima lứa U20 cũng bị trì hoãn do tình hình địa chính trị tại UAE, AFA hiện chuyển hướng sang chủ động thúc đẩy trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia nhằm giải tỏa áp lực từ dư luận sau những thất bại tại World Cup 2026.

Hiện tại, trong khi phía Argentina đang vô cùng sốt sắng, đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente vẫn giữ thái độ bình thản để tập trung cho các giải đấu chính thức, chờ đợi phán quyết cuối cùng từ các cơ quan quản lý bóng đá châu lục.

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Huy Trưởng

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