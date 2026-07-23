FIFA công bố kết quả điều tra về World Cup 2026

FIFA bác bỏ mọi nghi vấn bán độ và khẳng định 104 trận đấu tại World Cup 2026 đều minh bạch.

FIFA khẳng định World Cup 2026 không có dấu hiệu bất thường.

Hôm 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina trên sân MetLife (Mỹ) để lần thứ hai đăng quang ngôi vô địch thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những màn trình diễn hấp dẫn, World Cup 2026 cũng bị phủ bóng bởi nhiều tranh cãi về các quyết định của trọng tài.

Một trong những phản ứng gay gắt nhất đến từ Liên đoàn Bóng đá Ai Cập sau thất bại 2-3 trước Argentina. Cơ quan này yêu cầu FIFA loại toàn bộ tổ trọng tài điều khiển trận đấu vì cho rằng họ mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng. HLV Hossam Hassan thậm chí cáo buộc FIFA thiên vị Lionel Messi với phát biểu: "Họ muốn Messi tiếp tục ở lại".

Sự việc càng trở nên ồn ào khi tài khoản Instagram của Cristiano Ronaldo bấm "thích" một bài đăng cáo buộc FIFA tham nhũng, khiến nghi vấn về tính minh bạch của giải đấu lan rộng trên mạng xã hội.

Trước những lời chỉ trích, Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, cho rằng đó là những nhận định vô căn cứ, đồng thời bảo vệ tính liêm chính của đội ngũ trọng tài.

FIFA cũng công bố kết quả làm việc của Lực lượng đặc nhiệm về liêm chính (FIFA Integrity Task Force), gồm đại diện FIFA, các tổ chức quản lý bóng đá, FBI, INTERPOL, Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), Hội đồng châu Âu cùng Hiệp hội Liêm chính Cá cược Quốc tế (IBIA).

Theo FIFA, lực lượng này giám sát liên tục mọi biến động trên thị trường cá cược cũng như diễn biến trên sân trong thời gian thực. Sau khi phân tích toàn bộ dữ liệu, nhóm chuyên gia kết luận không có bất kỳ dấu hiệu cá cược bất thường hay hành vi thao túng kết quả nào ở tất cả 104 trận đấu.

"Thông tin được thu thập và phân tích trong suốt giải đấu không cho thấy bất kỳ hoạt động cá cược đáng ngờ hoặc dấu hiệu dàn xếp tỷ số nào liên quan đến bất kỳ trận đấu nào", FIFA nhấn mạnh trong thông báo chính thức.

Hàng loạt tranh cãi xuất hiện ở World Cup 2026.

Ông Liam Rich, Giám đốc cấp cao phụ trách liêm chính của FIFA, cho biết cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đã tạo nên một hệ thống chia sẻ thông tin hiệu quả, giúp đánh giá và xử lý kịp thời mọi nguy cơ tiềm ẩn. Mô hình này sẽ tiếp tục được áp dụng tại các giải đấu lớn sắp tới, bao gồm World Cup nữ 2027.

Dù khép lại cuộc điều tra về nghi án dàn xếp tỷ số, FIFA vẫn đang tiến hành hai cuộc điều tra kỷ luật liên quan đến tuyển Argentina.

Đội bóng Nam Mỹ bị xem xét sau khi các cầu thủ giương biểu ngữ mang dòng chữ "Las Malvinas son Argentinas" sau chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết.

Bên cạnh đó, FIFA cũng mở hồ sơ điều tra vụ hỗn chiến sau trận chung kết với Tây Ban Nha, khi Leandro Paredes, Nahuel Molina và trợ lý HLV Roberto Ayala bị cho là có hành vi tấn công cầu thủ đối phương.

Công tố viên kỷ luật và đạo đức của FIFA sẽ đánh giá liệu Argentina có vi phạm Điều 13 trong Bộ quy tắc kỷ luật, liên quan đến hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực và làm tổn hại hình ảnh bóng đá hay không. Nếu bị kết luận có sai phạm, đội tuyển này có thể phải nhận các án phạt từ tiền đến cấm thi đấu đối với những cá nhân liên quan.

Video cảnh các cầu thủ Argentina quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp Hôm 20/7, nhiều cầu thủ Argentina quay lưng về phía bục trao cúp, không chứng kiến khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng thế giới.