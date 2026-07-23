Trung vệ thứ hai cán mốc 100 triệu euro

Màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2026 giúp trung vệ Pau Cubarsi gặt hái thành quả lớn cả về danh hiệu lẫn giá trị chuyển nhượng.

Cubarsi thắng giải Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trong lần cập nhật mới nhất của Transfermarkt, trung vệ thuộc biên chế Barcelona được định giá 100 triệu euro, trở thành trung vệ thứ hai chạm đến cột mốc này sau William Saliba (Pháp). Trước đó, Cubarsi được định giá 80 triệu euro, nằm trong nhóm những trung vệ đắt giá nhất thế giới.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì Cubarsi thể hiện trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Dù mới 19 tuổi, trung vệ này trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ, góp công lớn giúp "La Roja" đăng quang World Cup 2026.

Ở trận chung kết gặp Argentina, Cubarsi có màn trình diễn gần như hoàn hảo. Trung vệ sinh năm 2007 thi đấu chắc chắn trong các tình huống tranh chấp, đọc tình huống chính xác và liên tục hóa giải những pha lên bóng của đối thủ. Đặc biệt, anh khiến Lionel Messi gần như không thể tạo ra khác biệt trong phần lớn thời gian thi đấu.

Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, Cubarsi còn ghi điểm nhờ khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Những đường chuyền chính xác cùng sự điềm tĩnh khi chịu sức ép giúp Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận, đồng thời hạn chế các pha phản công nguy hiểm của Argentina.

World Cup 2026 cũng chứng kiến Cubarsi thiết lập một cột mốc lịch sử. Với trận giữ sạch lưới trước Argentina, anh trở thành cầu thủ cán mốc 6 trận giữ sạch lưới nhanh nhất trong lịch sử World Cup, vượt qua kỷ lục từng được huyền thoại Paolo Maldini nắm giữ.

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