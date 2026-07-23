Á quân V.League công bố cùng lúc hợp đồng của 3 tuyển thủ Việt Nam

Sau 5 năm gắn bó với CLB Thanh Hóa, Doãn Ngọc Tân gia nhập Thể Công - Viettel với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Hai tân binh khác của đội là Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng.

Thể Công - Viettel vừa công bố ba tân binh Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng chiều 23/7. "Đội bóng áo lính chính thức ký hợp đồng với 3 nội binh mới để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2026/27. Bản hợp đồng của Doãn Ngọc Tân và Phạm Trung Hiếu có giá trị hai mùa giải, Triệu Việt Hưng sẽ ký hợp đồng đến hết mùa 2028/29", thông cáo báo chí của Thể Công - Viettel có đoạn.

Trong ba tân binh của nhà vô địch V.League 2020, Ngọc Tân là cái tên đáng chú ý nhất. "Doãn Ngọc Tân, tiền vệ sinh năm 1994, được biết đến với lối chơi nhiệt huyết, thể lực bền bỉ. Dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của Ngọc Tân là chức vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tại mùa giải 2025/26 vừa qua, tại Thanh Hóa, Ngọc Tân đã thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh khi mang băng đội trưởng, ra sân 17 trận (16 trận đá chính). Sự trở lại của một cầu thủ từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Thể Công được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh và bản lĩnh cho tuyến giữa", Thể Công - Viettel thông tin thêm.

Ngọc Tân ở một trong những buổi tập đầu tiên trong màu áo đội bóng mới. Ảnh: Thể Công - Viettel.

Ngọc Tân là sản phẩm của lò đào tạo trẻ đội bóng áo lính. Đầu tiên, tiền vệ quê Hà Nội ăn tập ở học viện của Hà Nội ACB. Nhưng khi đội giải thể năm 2012, Ngọc Tân chuyển sang lò Thể Công - Viettel. Năm 2015, anh có bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng ký với CLB Hải Phòng. Năm 2021, Ngọc Tân chia tay sân Lạch Tray để khoác áo CLB Thanh Hóa. Tới tận năm 2026, khi đã 31 tuổi, cựu học viên lò Thể Công - Viettel hơn một thập kỷ trước mới có cơ hội khoác áo đội 1.

Trở lại Thể Công - Viettel, Ngọc Tân gặp lại HLV Velizar Popov, người thầy cũ của anh ở CLB Thanh Hóa. Dưới thời ông Popov, Ngọc Tân đạt đỉnh phong độ và có lần đầu lên tuyển năm 2024.

Đánh giá về cậu học trò cũ và các tân binh, nhà cầm quân người Bulgaria chia sẻ: "Doãn Ngọc Tân, Phạm Trung Hiếu và Triệu Việt Hưng đều là những cá nhân có tư duy chiến thuật nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và tinh thần cống hiến cao. Tôi tin tưởng rằng tập thể hiện tại sẽ cùng nhau triển khai một lối chơi kỷ luật, hiệu quả để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ trong mùa giải 2026/27".

"Phạm Trung Hiếu, nhân tố đã từng 'ăn cơm tuyển', là một sự bổ sung quan trọng của Thể Công - Viettel bên hành lang cánh. Hậu vệ sinh năm 1998 sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ ấn tượng và khả năng hỗ trợ tấn công cũng như phòng ngự hiệu quả. Trong màu áo CLB Hải Phòng tại V.League 2025/26, Trung Hiếu là nhân tố chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng. Anh không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một hậu vệ mà đã ghi dấu ấn với hai bàn thắng", Thể Công - Viettel thông tin thêm về Trung Hiếu.

"Triệu Việt Hưng, cựu tiền vệ Hải Phòng FC là mẫu cầu thủ hiện đại, giàu tính đột biến. Cùng với Trung Hiếu, Việt Hưng đóng vai trò là mắt xích không thể thiếu tại đội bóng đất Cảng trong mùa giải V.League 2025/26. Sự hiện diện của Việt Hưng sẽ giúp Thể Công - Viettel thêm nhiều lựa chọn để tạo nên những chiến thuật đa dạng cho cả 3 sân chơi trong mùa giải mới", Thể Công Viettel thông tin về Việt Hưng.

Trước khi chào đón Ngọc Tân, Trung Hiếu, Việt Hưng, đội bóng áo lính gia hạn hợp đồng thành công với Wesley Nata, Paulinho Martin và chia tay Nguyễn Minh Tùng, Phạm Văn Phong, Bùi Văn Đức, Ngô Xuân Sơn cũng như Vũ Văn Quyết.