Man City ra giá bán Rodri

Theo L'Equipe, Manchester City ấn định mức giá 100 triệu euro cho Rodri khi Real Madrid ráo riết săn đón tiền vệ này, nhằm tìm kiếm một thủ lĩnh tại Bernabeu.

Con số 100 triệu euro được xem là rào cản tài chính đáng kể, buộc đại diện La Liga phải cân nhắc kỹ lưỡng dù khao khát sở hữu chữ ký của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Sự quan tâm của Real Madrid đối với Rodri ngày càng tăng cao sau khi cầu thủ 30 tuổi dẫn dắt "La Roja" bước lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2026. Cá nhân anh cũng được cho là sẵn sàng rời xứ sở sương mù để hồi hương thi đấu dưới trướng huấn luyện viên Jose Mourinho.

Tình thế càng trở nên khó khăn cho Manchester City khi tuyển thủ Tây Ban Nha liên tục từ chối các đề nghị gia hạn hợp đồng, buộc câu lạc bộ phải đặt lên bàn cân phương án bán người khi giá trị chuyển nhượng còn ở mức cao.

Trong chiến dịch nâng cấp đội hình ở mùa hè năm nay, Real Madrid chứng minh tiềm lực tài chính hùng hậu khi chiêu mộ thành công hàng loạt tân binh chất lượng như Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate và đặc biệt là Bernardo Silva. Việc tái hợp cặp bài trùng Rodri - Bernardo Silva tại Bernabeu là viễn cảnh đầy hứa hẹn cho hàng tiền vệ "Los Blancos".

Tuy nhiên, thương vụ đắt giá này vẫn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng từ chủ tịch Florentino Perez. Mặc dù Rodri hoàn toàn cởi mở với cơ hội trở lại Tây Ban Nha, các bên vẫn cần đạt được sự đồng thuận chung về mức phí chuyển nhượng.

Rodri nói gì khi bị hỏi về sự khác biệt của tuyển Tây Ban Nha hiện tại Trong cuộc phỏng vấn với Diario SPORT sáng 2/6, Rodri cho rằng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 sở hữu 1 dàn cầu thủ có sự cân bằng hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm.