Báo Thái bi quan sau lễ bốc thăm ASIAD 2026

Truyền thông Thái Lan tỏ ra thận trọng sau khi đội Olympic rơi vào bảng đấu được đánh giá khó nhằn tại môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Thái Lan đối đầu Nhật Bản và Kyrgyzstan.

Trong buổi lễ bốc thăm diễn ra ngày 23/7 tại Nagoya (Nhật Bản), U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng Nhật Bản, Kyrgyzstan và Hong Kong. Kết quả khiến tờ Siam Sport cực kỳ lo ngại.

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan chạy dòng tít: "Cơ hội đi tiếp không dễ", đồng thời nhấn mạnh "Voi chiến" sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với đội chủ nhà để giành vé vào vòng knock-out.

Theo Siam Sport, việc sớm đụng độ ứng viên hàng đầu cho tấm HCV là thử thách cực lớn đối với lứa cầu thủ trẻ Thái Lan. Dù vậy, tờ báo vẫn kỳ vọng các học trò sẽ thi đấu quyết tâm để tạo nên bất ngờ tại sân chơi châu lục.

Không chỉ báo chí, người hâm mộ Thái Lan cũng đánh giá đây là bảng đấu đầy thách thức khi đội nhà phải đối đầu một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á ngay ở trận vòng bảng.

Theo kế hoạch, môn bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ 15/9 đến 3/10 trên đất Nhật Bản. Siam Sport kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành và cổ vũ đội Olympic với hy vọng đội bóng có thể vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại giải đấu.

Trong khi đó, kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam vào bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. So với Thái Lan, đại diện Việt Nam được đánh giá có bảng đấu cân bằng hơn, nhưng vẫn phải đối mặt nhiều thử thách nếu muốn tái hiện thành tích lọt vào top 4 như kỳ Asiad 2018.