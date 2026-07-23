HLV Kim: Dự ASEAN Cup với tư cách đương kim vô địch, rất nhiều áp lực

HLV trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang-sik cho biết việc tới ASEAN Cup 2026 với tư cách đương kim quán quân mang tới nhiều áp lực cho toàn đội.

HLV Kim Sang-sik khẳng định việc cùng tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup là mục tiêu đầy áp lực và khó khăn, nhưng ông cũng như toàn đội không hề e ngại.

"Có rất nhiều áp lực khi tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch. Nhưng toàn đội sẽ biến áp lực thành động lực. Các cầu thủ Việt Nam đã có kinh nghiệm vô địch đấu trường này. Việc bảo vệ ngôi quán quân không dễ nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt", HLV Kim Sang-sik mở màn cuộc họp báo trước trận gặp tuyển Timor-Leste tại lượt đầu bảng A ASEAN Cup 2026 chiều 23/7 tại Chonburi (Thái Lan).

"Các đối thủ của tuyển Việt Nam đều mạnh và có sức cạnh tranh cao. Chúng tôi phải tự tin, đoàn kết và thể hiện bản lĩnh. Tuyển Việt Nam vinh dự dự giải đấu này với tư cách đương kim vô địch. Trận đấu đầu tiên luôn khó khăn, nhưng toàn đội sẽ hướng đến chiến thắng", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.

Khi được phóng viên hỏi về việc HLV Park Hang-seo mới vô địch AFF Cup (tiền thân của AFF Cup) một lần năm 2018, nhưng mình đang có cơ hội lần thứ hai nâng cúp, HLV Kim trả lời: "Bóng đá rất khó đoán. HLV Park từng rất thành công. Còn bây giờ, chúng tôi phải cố gắng chuẩn bị và chơi tốt từng trận. Mọi trận đấu đều quan trọng. Tất nhiên, mục tiêu của tuyển Việt Nam là bảo vệ chức vô địch".

Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam và bóng đá Timor-Leste chưa từng chạm trán ở cấp độ ĐTQG. Về những sự khó khăn trong việc tìm hiểu đối thủ, HLV Kim cho hay: "Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã hoàn thành việc phân tích tuyển Timor-Leste. Họ có rất nhiều cầu thủ trẻ".

Dự họp báo cùng vị chiến lược gia 49 tuổi là Nguyễn Hoàng Đức. "Tuyển Việt Nam đang nóng lòng chờ đợi và háo hức chơi trận đấu ngày mai. Toàn đội sẽ cống hiến hết mình để giành kết quả tốt. Tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm và ghi nhiều bàn thắng để dành tặng cho người hâm mộ".

Tuyển Việt Nam chỉ có 11/23 cầu thủ từng vô địch ASEAN Cup 2024 tiếp tục góp mặt tại kỳ giải năm nay. Ngược lại, hàng loạt cái tên mới có lần đầu dự giải như Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Đô, Nguyễn Ngọc Mỹ, Khổng Minh Gia Bảo, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Trần Việt Cường và Phạm Gia Hưng.

Về khả năng hòa nhập của các đồng đội, Hoàng Đức chia sẻ: "Trong một tháng vừa qua, toàn đội đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, nơi có thời tiết nắng nóng tương tự các địa phương diễn ra ASEAN Cup 2026. Năm nay, tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ mới và cả những cầu thủ nhập tịch. Sự cạnh tranh là rất gắt gao. Nhưng ban huấn luyện luôn đưa ra các bài tập phù hợp để các cầu thủ gắn kết và thích nghi. Tôi tin toàn đội sẽ cống hiến trận đấu tốt, giải đấu hay và hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch".

Trong lịch sử, đây là lần đầu tiên ĐTQG Việt Nam chạm trán ĐTQG Timor-Leste. Trận đấu giữa tuyển hai đội tại lượt đầu bảng A diễn ra lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi, Thái Lan. Tuyển Timor-Leste phải đá sân trung lập do không có sân vận động đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu quốc tế.

Sau trận ra quân, thầy trò HLV Kim sẽ trở lại Việt Nam để tiếp đón tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình lúc 20h tối 31/7. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ tới thành phố Bogor để đá trận tiếp theo gặp tuyển Indonesia lúc 20h30 tối 3/8. Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, các "Chiến binh sao vàng" so tài với tuyển Campuchia lúc 20h tối 7/8 tại sân Mỹ Đình.