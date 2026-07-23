Man City nhận tin sét đánh từ Rodri

Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, tiền vệ Rodri của Manchester City phải phẫu thuật chấn thương lưng và chưa thể xác định thời điểm trở lại.

Rodri bất ngờ phải phẫu thuật chấn thương lưng.

Quyết định can thiệp y tế được đưa ra sau khi đội ngũ chuyên gia dự báo về những rủi ro lâu dài mà tuyển thủ Tây Ban Nha phải đối mặt. Dù vừa trải qua World Cup 2026 thành công với danh hiệu Quả bóng vàng và cùng "La Roja" giành chức vô địch, ngôi sao 30 tuổi phải nén đau để cống hiến cho quốc gia, dẫn đến tình trạng chấn thương trầm trọng hơn dự kiến.

Việc anh vắng mặt hứa hẹn sẽ để lại khoảng trống mênh mông tại sân Etihad. Trong giai đoạn đầu mùa giải tới, huấn luyện viên Enzo Maresca nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào tân binh Elliot Anderson như một phương án thay thế tạm thời để duy trì tính cân bằng cho đội hình.

Tuy nhiên, thách thức không chỉ dừng lại ở chấn thương của Rodri. Manchester City hiện đối diện nguy cơ phải thay máu hoàn toàn khu trung tuyến khi các báo cáo chuyển nhượng cho thấy Mateo Kovacic và Nico Gonzalez đang rục rịch rời đi.

Nếu kịch bản này xảy ra, đội chủ sân Etihad sẽ bước vào chiến dịch mới với một hàng tiền vệ lạ lẫm, buộc ban huấn luyện phải thực hiện những điều chỉnh nhân sự cấp thiết ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Mùa giải mới của Manchester City sẽ chính thức bắt đầu bằng trận tranh Community Shield gặp Arsenal, diễn ra vào ngày 16/8 tới trên sân vận động Thiên niên kỷ.

Cách Manchester City tri ân Bernardo Silva và John Stones Trận gặp Aston Villa tối 24/5 tại vòng 38 Premier League sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến hai cầu thủ này khoác áo Manchester City.