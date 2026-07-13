Man City mở 'phiên chợ' chưa từng có để thanh lý 25 cầu thủ

Manchester City đang chuẩn bị thực hiện một động thái hiếm thấy trên thị trường chuyển nhượng.

Man City muốn tinh gọn đội hình hiện tại. Ảnh: Reuters.

Theo The Times, đội chủ sân Etihad gửi lời mời tới nhiều CLB tại Championship cùng một số đội bóng châu Âu đến theo dõi một trận đấu diễn ra trong tuần này. Dự kiến có tới 25 cầu thủ góp mặt, biến màn so tài thành một "phiên chợ chuyển nhượng" ngay trên sân cỏ, nơi các đội bóng có thể trực tiếp đánh giá năng lực trước khi đưa ra quyết định chiêu mộ.

Đây là một phần trong kế hoạch tái thiết lực lượng của Man City dưới thời tân HLV Enzo Maresca, người thay thế Pep Guardiola sau một thập kỷ thành công. Đội bóng thành Manchester mở màn kỳ chuyển nhượng bằng bản hợp đồng kỷ lục trị giá 115 triệu bảng dành cho tiền vệ người Anh, Elliot Anderson, đồng thời dự kiến tiếp tục đón thêm nhiều tân binh.

Ở chiều ngược lại, hàng loạt cầu thủ sẽ phải tìm bến đỗ mới. Trong danh sách tham dự trận đấu giới thiệu có Divine Mukasa, Jaden và Reigan Heskey, hai con trai của cựu tuyển thủ Anh Emile Heskey, cùng Max Alleyne, Spike Brits, Charlie Gray và Issa Kabore.

Man City chưa chốt tương lai Jack Grealish. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, tương lai của Jack Grealish và Kalvin Phillips vẫn chưa được làm rõ. Cả hai vừa trở lại sau các bản hợp đồng cho mượn và hiện vẫn thuộc biên chế Man City. Bộ đôi này đang tập hồi phục thể lực trong phòng tập chuyên dụng và nhiều khả năng sẽ cùng đội tham dự chuyến du đấu hè tại châu Á nếu chưa tìm được bến đỗ mới.

Động thái tổ chức trận đấu đặc biệt nói trên được xem là cách làm hiếm gặp ở cấp độ các CLB hàng đầu châu Âu, cho thấy Man City đang quyết liệt tinh gọn đội hình nhằm chuẩn bị cho một chu kỳ mới dưới thời HLV Maresca.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.