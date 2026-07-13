Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Kane gửi chiến thư tới Messi, Argentina

  • Thứ hai, 13/7/2026 07:06 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Harry Kane khẳng định tuyển Anh chưa thể hiện hết sức mạnh trước thềm đại chiến với Argentina ở bán kết World Cup 2026 vào lúc 2h ngày 16/7.

Kane khẳng định tuyển Anh có thể chơi hay hơn nữa.

Hôm 12/7, Anh giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Na Uy nhờ cú đúp của Jude Bellingham. Dù đoạt vé vào bán kết, màn trình diễn của thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đội bóng gặp không ít khó khăn trước đối thủ Bắc Âu.

Kane thừa nhận tuyển Anh chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng tin tưởng toàn đội sẽ lột xác khi chạm trán Argentina: "Chúng tôi biết mình có thể chơi tốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là tuyển Anh có mặt ở bán kết World Cup và điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Chúng tôi phải tận hưởng khoảnh khắc này".

Theo Kane, chiến thắng trước Na Uy cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của tuyển Anh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng và độ ẩm cao tại Mỹ. Dù vậy, anh nhấn mạnh đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tạo thế trận áp đảo trước đối thủ đẳng cấp như Argentina.

"Chúng tôi mới thể hiện được điều đó trong từng thời điểm, chứ chưa duy trì xuyên suốt trận đấu. Argentina là một trong những đội mạnh nhất thế giới và chúng tôi sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Cả đội vẫn còn một đẳng cấp khác để vươn tới", Kane khẳng định.

Ở bên kia chiến tuyến, Lionel Messi cũng háo hức chờ màn đối đầu đầu tiên với tuyển Anh trong sự nghiệp quốc tế. Siêu sao 39 tuổi có lần khoác áo Argentina thứ 205 ở chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ.

"Tôi chưa từng gặp tuyển Anh. Đây là một đội bóng lớn với bề dày truyền thống, nên sẽ là trận đấu rất đặc biệt", Messi chia sẻ.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Phản ứng của Messi trước trận gặp tuyển Anh

Sau khi cùng Argentina vào bán kết World Cup 2026, Lionel Messi khẳng định toàn đội không bao giờ bỏ cuộc và sẵn sàng bước vào màn đại chiến lịch sử với tuyển Anh.

15 giờ trước

CĐV Anh đấm người mặc áo Argentina trên khán đài

Sáng 12/7, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy trở nên hỗn loạn khi một CĐV Anh xảy ra xô xát với người hâm mộ mặc áo tuyển Argentina.

18 giờ trước

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Thụy Sĩ

Sáng 12/7, Breel Embolo nhận thẻ đỏ vì hành vi ăn vạ khiến Thụy Sĩ mất người ở thời điểm bước ngoặt, trước khi gục ngã 1-3 trước Argentina và lỡ hẹn với bán kết World Cup 2026.

20 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Kane Harry Kane Kane

    Đọc tiếp

    Cựu sao MU dẫn dắt tuyển Uruguay

    Cựu sao MU dẫn dắt tuyển Uruguay

    29 phút trước 06:52 13/7/2026

    0

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF), ông Ignacio Alonso, vừa thông báo Diego Forlan sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển này.

    Haaland: 'Trống rỗng và cay đắng'

    Haaland: 'Trống rỗng và cay đắng'

    34 phút trước 06:47 13/7/2026

    0

    Erling Haaland công khai chỉ trích VAR và trọng tài sau khi Na Uy bị tước bàn thắng, rồi gục ngã trước Anh ở tứ kết World Cup 2026 hôm 12/7.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý