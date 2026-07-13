Kane gửi chiến thư tới Messi, Argentina

Harry Kane khẳng định tuyển Anh chưa thể hiện hết sức mạnh trước thềm đại chiến với Argentina ở bán kết World Cup 2026 vào lúc 2h ngày 16/7.

Kane khẳng định tuyển Anh có thể chơi hay hơn nữa.

Hôm 12/7, Anh giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Na Uy nhờ cú đúp của Jude Bellingham. Dù đoạt vé vào bán kết, màn trình diễn của thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đội bóng gặp không ít khó khăn trước đối thủ Bắc Âu.

Kane thừa nhận tuyển Anh chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng tin tưởng toàn đội sẽ lột xác khi chạm trán Argentina: "Chúng tôi biết mình có thể chơi tốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là tuyển Anh có mặt ở bán kết World Cup và điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Chúng tôi phải tận hưởng khoảnh khắc này".

Theo Kane, chiến thắng trước Na Uy cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của tuyển Anh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng và độ ẩm cao tại Mỹ. Dù vậy, anh nhấn mạnh đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tạo thế trận áp đảo trước đối thủ đẳng cấp như Argentina.

"Chúng tôi mới thể hiện được điều đó trong từng thời điểm, chứ chưa duy trì xuyên suốt trận đấu. Argentina là một trong những đội mạnh nhất thế giới và chúng tôi sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Cả đội vẫn còn một đẳng cấp khác để vươn tới", Kane khẳng định.

Ở bên kia chiến tuyến, Lionel Messi cũng háo hức chờ màn đối đầu đầu tiên với tuyển Anh trong sự nghiệp quốc tế. Siêu sao 39 tuổi có lần khoác áo Argentina thứ 205 ở chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ.

"Tôi chưa từng gặp tuyển Anh. Đây là một đội bóng lớn với bề dày truyền thống, nên sẽ là trận đấu rất đặc biệt", Messi chia sẻ.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.