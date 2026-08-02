Vinicius và bước nhảy quyền lực của Arsenal

Việc Arsenal theo đuổi Vinicius Junior không chỉ nhằm nâng cấp hàng công, mà còn là phép thử cho vị thế mới của đội bóng thành London.

Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid vẫn bỏ ngỏ, dù quá trình đàm phán hợp đồng mới đã kéo dài khoảng một năm rưỡi. Giao kèo hiện tại của tiền đạo Brazil hết hạn vào mùa hè 2027, nhưng khoảng cách tài chính giữa hai bên vẫn chưa được thu hẹp.

Sự đình trệ ấy mở ra cơ hội cho Arsenal. Ban lãnh đạo đội bóng thành London bật đèn xanh cho kế hoạch chiêu mộ Vinicius, người được xem là mục tiêu số một để nâng cấp hàng công.

Vinicius cũng sẵn sàng cân nhắc tới sân Emirates nếu không đạt thỏa thuận với Real. Trong trường hợp anh quyết định rời Madrid, Arsenal tin việc thống nhất điều khoản cá nhân không phải trở ngại lớn.

“Mikel Arteta rất thích cậu ấy. Nếu Vinicius không gia hạn, chúng tôi sẽ có mặt”, một nguồn tin am hiểu quan điểm của HLV Arsenal tiết lộ.

Ba khả năng đang được đặt ra: Vinicius ký hợp đồng mới, chuyển đến Arsenal ngay trong hè này hoặc ở lại thêm một mùa rồi ra đi tự do vào năm 2027. Những cuộc trao đổi tiếp theo giữa cầu thủ và Real sẽ quyết định hướng đi của thương vụ.

Cuộc giằng co tại Bernabeu

Vinicius gia nhập Real từ Flamengo năm 2018 với mức phí 45 triệu euro. Bốn năm sau, anh ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2027.

Khi đó, Real đưa ra nhiều mức đãi ngộ tùy theo thời hạn cam kết. Vinicius lựa chọn hợp đồng ngắn hơn để có thể sớm đàm phán lại, bởi anh và những người thân cận tin mùa giải ghi bàn quyết định trong chung kết Champions League với Liverpool mới chỉ là bước khởi đầu.

Tính cả các khoản thưởng, tiền đạo Brazil hiện nhận khoảng 18 triệu euro sau thuế mỗi mùa. Thu nhập của anh tăng lên sau những thành tích cá nhân, trong đó có danh hiệu The Best của FIFA năm 2024.

Arsenal xem Vinicius là mục tiêu số một và sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương hiện tại để chiêu mộ tiền đạo Brazil.

Tháng 1/2025, Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez và trưởng bộ phận tuyển trạch Juni Calafat gặp Vinicius, hai người đại diện cùng cha của cầu thủ tại trung tâm huấn luyện Valdebebas. Real đề nghị mức lương khoảng 20 triệu euro sau thuế mỗi mùa, nhưng phía Vinicius từ chối.

Đội ngũ của anh sau đó đưa ra một đề xuất khác và cũng không được CLB chấp nhận. Theo The Athletic, Vinicius muốn gói thu nhập gần 30 triệu euro, bao gồm lương cơ bản, thưởng thành tích và khoản thưởng gia hạn.

Chính khoản thưởng này trở thành nút thắt lớn nhất. Real chưa từng trả thêm một khoản tiền lớn chỉ để cầu thủ ký hợp đồng mới và lo ngại việc nhượng bộ sẽ tạo tiền lệ cho những cuộc đàm phán sau này.

Phía Vinicius lại cho rằng đó là cách hợp lý để tăng thu nhập khi quỹ lương của Real đã gần chạm giới hạn. Yêu cầu của anh cũng xuất phát một phần từ sự so sánh với Kylian Mbappe.

Mức lương của Mbappe không chênh lệch quá nhiều, nhưng tiền đạo Pháp nhận khoản lót tay lớn khi gia nhập Real theo dạng tự do từ PSG. Trong mắt Vinicius, thu nhập thực tế giữa hai ngôi sao vì thế vẫn có khoảng cách đáng kể.

Vinicius được cho là sẵn sàng giảm yêu cầu để tiếp tục gắn bó với Real. Dù vậy, hai bên chưa tìm được tiếng nói chung, trong khi thời gian không còn đứng về phía đội bóng Tây Ban Nha.

Nếu không gia hạn trong hè này, Real sẽ bước vào mùa giải cuối cùng trong hợp đồng của Vinicius. Khi đó, giá trị chuyển nhượng của anh giảm mạnh và nguy cơ mất trắng cầu thủ vào năm 2027 trở nên rõ ràng.

Một số nhân vật trong nội bộ Real vì thế ủng hộ phương án bán Vinicius ngay trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Chủ tịch Florentino Perez, người luôn là một trong những nhân vật ủng hộ tiền đạo Brazil mạnh mẽ nhất.

HLV Jose Mourinho cũng đánh giá cao Vinicius và đã liên lạc với anh. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được cho là sẽ tôn trọng lựa chọn của ban lãnh đạo.

Phép thử vị thế của Arsenal

Arsenal không chờ đến khi đàm phán giữa Vinicius và Real đổ vỡ mới hành động. Đội bóng thành London đã theo sát tình hình từ nhiều tháng và âm thầm xây dựng nền tảng cho thương vụ.

Giám đốc Thể thao Andrea Berta từng trao đổi với phía Vinicius. Những người có ảnh hưởng tại Arsenal cũng truyền đạt rằng anh sẽ trở thành trung tâm trong dự án của Arteta.

Đây là lời đề nghị có sức nặng hơn nhiều so với vài năm trước. Arsenal vừa vô địch Premier League và chỉ thua PSG trên chấm luân lưu ở chung kết Champions League. Họ không còn là đội bóng chỉ hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp, mà đã sở hữu nền tảng đủ sức cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất.

Cuộc đàm phán giữa Vinicius và Real Madrid đình trệ vì bất đồng liên quan đến thu nhập cùng khoản thưởng gia hạn.

Việc Arsenal xuất hiện như một điểm đến thực tế cho Vinicius cho thấy vị thế của CLB đã thay đổi. Một cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu thế giới giờ có thể cân nhắc Emirates mà không xem đó là bước lùi trong sự nghiệp.

Arsenal cũng sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương để thực hiện thương vụ. Khoản tiền lót tay, bản quyền hình ảnh cùng các điều khoản thưởng có thể được sử dụng để xây dựng gói đãi ngộ đủ hấp dẫn.

Về phí chuyển nhượng, đội bóng Anh hy vọng tận dụng tình trạng hợp đồng của Vinicius để đàm phán mức giá thấp hơn giá trị thực. Lúc này, Real đứng trước lựa chọn khó khăn: bán cầu thủ ngay lúc này hoặc chấp nhận nguy cơ mất trắng anh sau một năm.

Giới chủ Arsenal đã thông qua những con số dự kiến, dù tổng chi phí có thể vượt xa các thương vụ trước đây của CLB. Họ tin sức hút thương mại của Vinicius sẽ giúp bù đắp một phần khoản đầu tư.

Tiền đạo Brazil không chỉ là ngôi sao sân cỏ. Anh sở hữu lượng người theo dõi lớn, giá trị hình ảnh toàn cầu và đủ sức trở thành gương mặt đại diện của Arsenal, thậm chí của cả Premier League.

Tuy nhiên, đây trước hết vẫn là lựa chọn chuyên môn. Arsenal đã có một tập thể mạnh, nhưng số cầu thủ thực sự có thể đưa đội bóng lên một đẳng cấp khác không nhiều. Vinicius nằm trong nhóm hiếm hoi ấy.

Tốc độ, khả năng qua người và sự bùng nổ của anh có thể giải quyết những trận đấu bế tắc, điều đặc biệt quan trọng với đội bóng thường xuyên gặp hàng thủ lùi sâu. Arteta cũng đánh giá cao khả năng tạo khác biệt của Vinicius trong những trận cầu lớn.

Sự quyết tâm ấy khiến Arsenal chưa tích cực đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Bradley Barcola, dù từng quan tâm cầu thủ chạy cánh của tuyển Pháp. Liverpool hiện mới là đội chuẩn bị đưa ra đề nghị chính thức.

Arsenal hiểu thương vụ Vinicius rất khó hoàn tất. Real vẫn muốn giữ người, trong khi những con số tài chính có thể khiến mọi cuộc đàm phán đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Nhưng ngay cả việc Arsenal có mặt trong cuộc đua cũng mang nhiều ý nghĩa. Nó cho thấy đội bóng thành London không còn chỉ tìm kiếm những cầu thủ tiềm năng hoặc các bản hợp đồng phù hợp ngân sách.

Họ đang nhắm đến một ngôi sao có thể thay đổi hình ảnh, chất lượng và vị thế của cả CLB. Nếu thành công, Vinicius sẽ là bản hợp đồng danh tiếng nhất của Arsenal kể từ Mesut Ozil năm 2013, thậm chí có thể trở thành thương vụ lớn nhất lịch sử Premier League xét theo tầm vóc cầu thủ ở thời điểm gia nhập.

Arsenal vẫn phải chờ quyết định từ Vinicius và Real. Nhưng việc họ dám bước vào thương vụ này đã phản ánh một thực tế: tham vọng tại Emirates giờ không còn dừng ở việc cạnh tranh danh hiệu, mà là trở thành điểm đến của những ngôi sao lớn nhất thế giới.