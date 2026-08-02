Nhật Bản chấp nhận sự thật phũ phàng ở World Cup

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) điều chỉnh mục tiêu tại World Cup 2030, từ bán kết xuống tứ kết sau khi đội tuyển tiếp tục dừng bước ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Nhật Bản đặt mục tiêu vào tứ kết World Cup 2030.

Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto xác nhận tuyển Nhật Bản hướng đến mục tiêu lọt vào top 8 thế giới tại kỳ World Cup 2030. Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với "Tuyên bố JFA 2005", trong đó bóng đá Nhật Bản đặt tham vọng góp mặt ở bán kết World Cup trước năm 2030.

Trước World Cup 2026, "Samurai Xanh" thậm chí còn đặt mục tiêu vô địch. Niềm tin ấy không phải không có cơ sở khi họ lần lượt đánh bại Brazil và Anh ở các trận giao hữu, đồng thời sở hữu lực lượng rất mạnh với 23/26 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Tuy nhiên, dù vượt qua "bảng tử thần" gồm Hà Lan và Thụy Điển với vị trí nhì bảng F, Nhật Bản vẫn gục ngã 1-2 trước Brazil ở vòng 1/16, qua đó nối dài chuỗi thất bại tại các trận đấu loại trực tiếp.

Chủ tịch Miyamoto thừa nhận khoảng cách giữa Nhật Bản với những đội tuyển hàng đầu vẫn còn rất lớn. Theo ông, các số liệu chuyên môn tại World Cup 2026 cho thấy trình độ của những đội lọt vào tứ kết và bán kết vượt trội so với Nhật Bản.

"Bóng đá thế giới thay đổi rất nhiều kể từ khi chúng tôi đưa ra tuyên bố năm 2005. World Cup cũng mở rộng số đội tham dự, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với thực tế", ông Miyamoto cho biết.

Ngoài thay đổi kể trên, HLV Hajime Moriyasu cũng sẽ chia tay tuyển Nhật Bản sau Asian Cup 2017. HLV Ko Oiwa sẽ tiếp quản đội tuyển từ tháng 3 năm sau, mở ra giai đoạn mới trong hành trình chinh phục World Cup 2030.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.