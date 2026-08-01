Sao Nhật Bản được 5 ông lớn châu Âu săn đón

Tiền vệ Kaishu Sano đang trở thành tâm điểm khi hàng loạt ông lớn tại Premier League cùng AC Milan đồng loạt gia nhập cuộc đua giành chữ ký ngôi sao của Mainz.

Kaishu Sano được nhiều ông lớn quan tâm. Ảnh: Instagram

Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United và AC Milan đang cạnh tranh quyết liệt để sở hữu tiền vệ Sano. Theo Fussballdaten , Mainz 05 yêu cầu mức phí kỷ lục lên tới 60 triệu euro cho cầu thủ người Nhật Bản.

Ngôi sao 25 tuổi lọt vào tầm ngắm của các đội bóng hàng đầu nhờ phẩm chất của một tiền vệ phòng ngự hiện đại (số 6). Anh sở hữu sự kết hợp giữa nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và kỹ thuật điêu luyện.

Khả năng bao quát phạm vi rộng cùng tư duy thoát pressing giúp Sano được đánh giá là một trong những tiền vệ toàn diện nhất ở vị trí của mình hiện nay. Trong số các câu lạc bộ quan tâm, Liverpool được cho là quyết tâm nhất.

Đội chủ sân Anfield sẵn sàng chi trả mức phí trong khoảng 50-60 triệu euro để bổ sung sức mạnh và khả năng pressing cho tuyến giữa. Arsenal cũng có những liên hệ với đại diện của Sano, song "Pháo thủ" có phần thận trọng hơn khi ưu tiên ngân sách cho hàng tấn công.

Tại Anh, Tottenham Hotspur đang theo dõi sát sao động thái của tiền vệ sinh năm 2000 sau khi đầu tư mạnh mẽ vào tuyến giữa. Newcastle United cũng gia nhập cuộc đua, tuy nhiên "Chích chòe" phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo các quy định về tính bền vững tài chính (PSR).

Trong khi đó, AC Milan đang tìm kiếm những phương thức tiếp cận linh hoạt hơn, bao gồm đề nghị mượn kèm điều khoản mua đứt hoặc trao đổi cầu thủ để giảm thiểu chi phí tiền mặt.

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