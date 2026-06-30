Sút tung lưới Brazil, sao Nhật Bản lọt tầm ngắm Liverpool

Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, tiền vệ Kaishu Sano đang lọt vào tầm ngắm của Liverpool và mở ra khả năng gia nhập Premier League hè này.

Kaishu Sano ăn mừng bàn thắng vào lưới Brazil. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ phòng ngự Kaishu Sano đang trở thành cái tên đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng sau bàn thắng vào lưới Brazil ở vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 30/6. Trang Nikkan Sports của Nhật dẫn lại các nguồn tin từ châu Âu, cho thấy Liverpool đã bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt tới cầu thủ 25 tuổi này.

Sano là một trong những “động cơ tuyến giữa” quan trọng của đội tuyển Nhật Bản tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Với nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng kỹ năng thu hồi bóng hiệu quả, anh được đánh giá là mẫu tiền vệ hiện đại, phù hợp với môi trường bóng đá tốc độ cao như Premier League.

Điểm nổi bật của Sano là sự bền bỉ. Trong mùa giải gần nhất tại Bundesliga, anh ra sân trọn vẹn 34 trận cho Mainz 05, đồng thời duy trì cường độ thi đấu cao với tổng cộng hơn 4.000 phút. Khả năng “cày ải” liên tục giúp anh được giới chuyên môn gọi là mẫu cầu thủ lý tưởng cho những đội bóng chơi pressing tầm cao.

Tại World Cup 2026, Sano tiếp tục để lại dấu ấn với vai trò then chốt trong hệ thống chiến thuật của Nhật Bản. Anh không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ đánh chặn mà còn cải thiện khả năng hỗ trợ tấn công, nổi bật với pha kiến tạo trong trận đấu gặp Tunisia và bàn thắng vào lưới Brazil.

Theo giới quan sát, ngoài Liverpool, một số CLB lớn tại châu Âu cũng đã đưa Sano vào danh sách theo dõi. Tuy nhiên, việc Liverpool đang trong quá trình tái thiết đội hình giúp cơ hội của tiền vệ người Nhật trở nên rõ ràng hơn.

Hiện tại, giá trị của Sano theo trang Transfermarkt ước tính ở mức 40 triệu euro, thuộc nhóm cao trong đội hình của Nhật Bản. Nếu thương vụ thành hiện thực, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ngôi sao 25 tuổi người Nhật.

Nhật Bản vươn lên dẫn 1-0 trước Brazil Rạng sáng 30/6, Kaishu Sano ghi bàn vào lưới Brazil mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.