Brazil thắng trái bản năng

Brazil không còn mê hoặc như ký ức cũ, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua Nhật Bản bằng niềm tin, thể chất và sự thực dụng.

Carlo Ancelotti giúp Brazil thoát bế tắc bằng những điều chỉnh quan trọng sau giờ nghỉ.

Brazil thắng Nhật Bản 2-1 rạng sáng 30/6, nhưng đây không phải chiến thắng gợi lại hào quang quen thuộc của Selecao. Đội bóng của Carlo Ancelotti đi tiếp sau một trận đấu khổ sở, nơi họ bị dẫn trước, rơi vào bế tắc và chỉ thoát hiểm nhờ bản lĩnh cùng những điều chỉnh đúng lúc.

Nhật Bản vạch trần Brazil

Javier Sillés của AS gọi đây là “một Brazil đi ngược bản chất”. Nhận định ấy không quá lời. Brazil hiện tại không còn giải quyết đối thủ bằng sự phóng khoáng, kỹ thuật và cảm hứng trong không gian hẹp. Họ chơi thực dụng hơn, phản ứng nhiều hơn, phụ thuộc vào Vinicius và trông chờ vào kinh nghiệm của Ancelotti.

Chiến thắng trước Nhật Bản phơi bày nhiều giới hạn. Brazil thiếu sự mềm mại trong triển khai bóng, thiếu ý tưởng khi gặp khối phòng ngự thấp và thiếu những cầu thủ đủ sức mở khóa trận đấu ở trung lộ. Danilo và Douglas Santos không tạo ra đột biến ở hai biên. Casemiro vẫn đáng trọng, nhưng không còn đủ sung mãn để thống trị cường độ cao. Paqueta thiếu sáng tạo. Rayan và Cunha chưa đủ ổn định để chia sẻ gánh nặng với Vinicius.

Vì thế, Brazil phải chọn con đường khác. Không đẹp, nhưng hiệu quả. Họ đơn giản hóa lối chơi: đưa bóng ra biên, tấn công vùng cấm, tạt bóng và dùng thể chất để gây sức ép. Khi không thể xuyên thủng Nhật Bản bằng các pha phối hợp nhỏ, Brazil kéo đối thủ vào cuộc chiến bền bỉ hơn.

Brazil gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Nhật Bản.

Nhật Bản là đội khiến Brazil lộ nhiều vấn đề nhất từ đầu giải. Họ không thắng, nhưng phần lớn thời gian trận đấu cho thấy vì sao bóng đá Nhật Bản đã tiến rất gần nhóm mạnh.

HLV Hajime Moriyasu dựng hệ thống 5-4-1 hợp lý, giữ cự ly chặt và bịt kín khoảng trống Brazil muốn khai thác. Nhật Bản không mắc những sai lầm phòng ngự như Haiti hay Scotland. Họ hiểu Brazil muốn gì, biết Vinicius nguy hiểm ra sao và hạn chế tối đa các pha chuyển trạng thái của đối thủ.

Nhật Bản vươn lên dẫn 1-0 trước Brazil Rạng sáng 30/6, Kaishu Sano ghi bàn vào lưới Brazil mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Điểm hay của Nhật Bản không chỉ nằm ở phòng ngự. Trong hiệp một, họ đủ tự tin để cầm bóng, kéo Brazil lùi sâu ở vài thời điểm. Ito tạo năng lượng bên phải. Sano kiểm soát tuyến giữa. Kamada thêm chất sáng tạo. Maeda gây áp lực liên tục. Ueda đủ sức va chạm với các trung vệ hàng đầu.

Bàn mở tỷ số là phần thưởng xứng đáng cho Nhật Bản. Nó đến từ một hiệp đấu kỷ luật, kiên nhẫn và biết tăng tốc đúng lúc.

Nhưng Nhật Bản không duy trì được sự táo bạo sau giờ nghỉ. Khi Brazil đẩy áp lực lên cao, họ lùi sâu hơn, phản công kém sắc hơn và để trận đấu trôi về phía đối thủ. Một đội bóng muốn hạ Brazil ở knock-out World Cup không thể chỉ chơi hay trong một hiệp.

Đó vẫn là giới hạn quen thuộc của Nhật Bản ở các giải lớn. Họ có thể khiến đối thủ mạnh khổ sở, nhưng chưa đủ lạnh lùng để kết liễu trận đấu khi thời cơ đến.

Ancelotti kéo Brazil khỏi bế tắc

Khác biệt nằm ở Ancelotti. Brazil thiếu chất lượng trong nhiều pha xử lý, nhưng có một HLV đủ kinh nghiệm để biết trận đấu cần được sửa ở đâu.

Sau giờ nghỉ, Brazil không còn tấn công vội. Họ kiên nhẫn hơn, bình tĩnh hơn và linh hoạt hơn trong cách tiếp cận khối phòng ngự Nhật Bản. Endrick và Martinelli vào sân tạo khác biệt rõ rệt. Brazil có thêm tốc độ, sự trực diện và những pha chạy khiến hàng thủ Nhật Bản không còn thoải mái như hiệp một.

Đội bóng của Carlo Ancelotti đi tiếp sau một trận đấu khổ sở, nơi họ bị dẫn trước, rơi vào bế tắc và chỉ thoát hiểm nhờ bản lĩnh cùng những điều chỉnh đúng lúc.

Ancelotti cũng điều chỉnh vai trò của các cầu thủ chạy cánh và hậu vệ biên. Trước đó, Brazil thiếu độ rõ ràng khi kiểm soát bóng. Khi các vị trí được hoán đổi tự nhiên hơn, họ kéo giãn Nhật Bản tốt hơn. Những quả tạt, các pha đánh vào vùng cấm và sức ép liên tục khiến Nhật Bản dần mất lối thoát.

Bàn gỡ hòa là hệ quả của áp lực. Bàn quyết định cuối trận là kết quả của niềm tin và sự bền bỉ. Brazil không thắng bằng vẻ đẹp cổ điển, nhưng thắng bằng phẩm chất đã tồn tại xuyên suốt lịch sử: tinh thần cạnh tranh và khả năng sống sót trong thời điểm ngặt nghèo.

Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Casemiro bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Brazil trong trận gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Brazil hiện tại không còn khiến đối thủ sợ theo cách cũ. Họ không mê hoặc, không áp đảo bằng kỹ thuật, cũng không tạo cảm giác mỗi pha tấn công đều có thể thành bàn. Nhưng đừng xem nhẹ Brazil. Một đội còn Vinicius, chiều sâu đội hình, Ancelotti và bản năng chiến thắng vẫn là đối thủ không ai muốn gặp.

Nhật Bản rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu. Họ khiến Brazil khổ sở, buộc Ancelotti phải can thiệp và khiến một ứng viên vô địch phải thắng bằng tất cả vốn liếng kinh nghiệm. Nhưng Brazil mới là đội đi tiếp, bởi họ biết cách vượt qua một trận đấu xấu.

Đó là khác biệt của bóng đá đỉnh cao. Có đội chơi hay để được nhớ. Có đội chơi chưa hay vẫn biết thắng. Brazil, trong một đêm trái bản năng, thuộc nhóm thứ hai.