Nỗi đau kéo dài của tuyển Nhật Bản tại World Cup

Thất bại 1-2 trước Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6 tiếp tục nối dài chuỗi thành tích đáng tiếc của tuyển Nhật Bản tại đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhật Bản dừng chân tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Dù nhiều lần được đánh giá là lá cờ đầu của bóng đá châu Á, đội tuyển xứ sở mặt trời mọc vẫn chưa thể vượt qua cột mốc lịch sử để tiến sâu tại World Cup.

Kể từ lần đầu góp mặt ở giải đấu năm 1998, Nhật Bản đã tham dự liên tiếp 8 kỳ World Cup nhưng vẫn chưa một lần góp mặt ở vòng tứ kết.

Ở lần đầu dự World Cup năm 1998, Nhật Bản phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Bốn năm sau, khi là đồng chủ nhà của giải đấu, họ tạo dấu ấn bằng việc vượt qua vòng bảng nhưng để thua Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 16 đội.

Sau kỳ World Cup 2006 không thể vượt qua vòng bảng, Nhật Bản trở lại mạnh mẽ vào năm 2010. Tuy nhiên, đại diện châu Á tiếp tục lỡ hẹn với tứ kết khi thất bại trước Paraguay trên chấm luân lưu. Đến World Cup 2014, đội tuyển xứ mặt trời mọc một lần nữa bị loại ngay từ vòng bảng.

Tuyển Nhật Bản vẫn chưa thắng trận nào tại các vòng knock-out World Cup. Ảnh: Reuters.

Hai kỳ World Cup gần nhất trước năm 2026 cũng mang đến nhiều tiếc nuối. Năm 2018, Nhật Bản dẫn trước Bỉ 2-0 nhưng vẫn thua ngược 2-3 ở vòng 16 đội. Đến năm 2022, họ tiếp tục gục ngã trước Croatia sau loạt sút luân lưu cân não.

Tại World Cup 2026, Nhật Bản một lần nữa cho thấy sự tiến bộ khi thi đấu sòng phẳng trước Brazil ở vòng 32 đội. Tuy nhiên, sai lầm ở những phút bù giờ đã khiến đại diện châu Á nhận thất bại 1-2 và khép lại hành trình đầy nỗ lực.

Dù đã có những bước tiến rõ rệt qua từng kỳ World Cup và nhiều lần tiến rất gần đến cột mốc lịch sử, Nhật Bản vẫn một lần nữa lỡ hẹn với vòng tứ kết nỗi tiếc nuối.

Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.