Vinicius suýt gãy chân ở trận đấu với Nhật Bản

Trong trận thắng 2-1 Nhật Bản của Brazil rạng sáng 30/6, Vinicius Junior may mắn thoát khỏi chấn thương gãy mắt cá chân sau pha vào bóng rợn người của Kaishu Sano.

Tình huống vào bóng khiến Vinicius Junior suýt dính chấn thương nặng.

Trong một nỗ lực tranh chấp khi bóng tuột khỏi tầm kiểm soát, tiền vệ bên phía Nhật Bản vươn người xoạc bóng, khiến mắt cá chân của siêu sao đang khoác áo Real Madrid bị trẹo đi nghiêm trọng.

Dù hình ảnh quay chậm cho thấy mức độ rợn người của pha va chạm, ông Maurizio Mariani chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Sano, gây ra nhiều tranh cãi về công tác trọng tài.

Sau tình huống thoát thẻ đỏ đầy may mắn, chính ngôi sao mang áo số 24 là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Nhật Bản ở phút 29. Tuy nhiên, đội bóng của Carlo Ancelotti chứng minh được bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch.

Dù Vinicius gặp khó khăn sau pha va chạm, anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu và đóng góp đáng kể vào lối chơi của Brazil. "Selecao" sau đó ghi liên tiếp hai bàn thắng, đặc biệt là pha lập công của Gabriel Martinelli ở phút 90+5', hoàn tất cuộc lội ngược dòng với tỷ số chung cuộc 2-1.

Chiến thắng này giúp Brazil chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội, đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi Vinicius không gặp tổn thương nghiêm trọng sau tình huống nguy hiểm kể trên. Về phía Nhật Bản, dù dừng bước đầy đáng tiếc, đại diện châu Á vẫn để lại dấu ấn đậm nét nhờ một lối chơi kỷ luật và đầy quyết liệt tại kỳ World Cup năm nay.

Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.