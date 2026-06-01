Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Sự cố hy hữu trong trận Brazil - Nhật

  • Thứ ba, 30/6/2026 01:31 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026 chứng kiến khoảnh khắc hy hữu khi Lucas Paqueta liên tục trở thành nạn nhân từ những pha va chạm với đồng đội.

Lucas Paqueta lĩnh trọn đá của người đồng đội Bruno Guimaraes. Ảnh: X

Trong cuộc đối đầu với Nhật Bản tại Texas (Mỹ) rạng sáng 30/6, đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti gặp phải một tình huống hy hữu ngay từ giai đoạn đầu trận. Phút thứ 10, tiền vệ Bruno Guimaraes trong nỗ lực dứt điểm vô tình tung cú sút cực mạnh đưa bóng đi thẳng vào mặt đồng đội Lucas Paqueta ở cự ly gần.

Cú va chạm mạnh khiến Paqueta đổ gục xuống sân và tỏ ra choáng váng. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự kinh ngạc trước tình huống này. Nhiều ý kiến cho rằng đây là kịch bản không ai ngờ tới, khi một cầu thủ bị chính người bạn thân nhất trong đội "knock-out" ngay trên sân.

Mối quan hệ giữa Guimaraes và Paqueta vốn được biết đến là cực kỳ khăng khít. Cả hai từng có hai năm sát cánh tại Lyon (2020-2022) và luôn coi nhau như anh em ruột thịt.

Paqueta từng công khai chia sẻ rằng Guimaraes là người bạn thân nhất, người giúp đỡ anh vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp và cuộc sống. Sự cố này vì thế càng trở nên trớ trêu đối với bộ đôi tiền vệ của "Selecao".

Tuy nhiên, vận đen của Paqueta vẫn chưa dừng lại. Chỉ ít phút sau khi Kaishu Sano ghi bàn mở tỷ số cho Nhật Bản, anh lại tiếp tục bị một đồng đội khác là Casemiro va chạm mạnh trong một tình huống bóng trên sân.

Việc liên tiếp chịu tổn thương từ chính cầu thủ đội nhà khiến ngày thi đấu của cựu tiền vệ West Ham trở nên gian nan. Anh cũng phải rời sân ngay đầu hiệp hai để nhường chỗ cho Endrick.

Ở trận này, Brazil bất ngờ nhận bàn thua trong hiệp 1. Song, đoàn quân của Carlo Ancelotti bùng nổ sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Casemiro và Gabriel Martinelli liên tiếp ghi bàn giúp "Selecao" ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Tuyển Brazil làm gì trước cuộc đối đầu với Nhật Bản? Tối 28/6, video buổi giao lưu giữa các tuyển thủ Brazil với CĐV tại Houston, Hoa Kỳ trước thềm trận đấu với Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026 gây chú ý trên X.

Brazil, Nhật Bản và 10 đội ghi nhiều bàn nhất World Cup

Cuộc đua bàn thắng tại World Cup 2026 chứng kiến sự áp đảo của các đội châu Âu. Sau vòng bảng, Hà Lan, Đức và Pháp tạm dẫn đầu, nhưng Canada và nhóm bám đuổi không kém nổi bật.

2 giờ trước

Brazil ngược dòng hạ Nhật Bản bằng bàn thắng ở phút 90+6

Rạng sáng 30/6, Nhật Bản mở tỷ số nhưng để Brazil thắng ngược 2-1 bằng các pha lập công ở phút 56 và 90+6 trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

3 giờ trước

Nhật Bản không đến để làm nền cho Brazil

Nhật Bản không còn là đối thủ dễ bị cuốn trôi bởi tên tuổi Brazil, mà là bài kiểm tra thật sự cho Ancelotti ở vòng 32 đội World Cup 2026.

7 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup brazil nhật bản Tuyển Brazil world cup brazil nhật bản

    Đọc tiếp

    Hinh anh nhan con mua loi khen cua tuyen Nhat Ban hinh anh

    Hình ảnh nhận cơn mưa lời khen của tuyển Nhật Bản

    5 phút trước 02:09 30/6/2026

    0

    Tuyển Nhật Bản nhận được nhiều lời khen nhờ tinh thần đoàn kết và sự nhiệt huyết của các cầu thủ dự bị trong cuộc đối đầu với Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6.

    Loan mat vi bo do thi dau tran Brazil - Nhat hinh anh

    Loạn mắt vì bộ đồ thi đấu trận Brazil - Nhật

    41 phút trước 01:33 30/6/2026

    0

    Trận đấu tại vòng 32 đội giữa Brazil và Nhật Bản tại World Cup 2026 rạng sáng 30/6 tranh cãi dữ dội khi FIFA cho phép hai đội ra sân với màu áo gây nhầm lẫn thị giác cho khán giả.

    Khoanh khac phong ngu gay phan no cua Casemiro hinh anh

    Khoảnh khắc phòng ngự gây phẫn nộ của Casemiro

    42 phút trước 01:32 30/6/2026

    0

    Tâm điểm chỉ trích dồn về Casemiro sau tình huống phòng ngự thiếu quyết đoán dẫn đến bàn mở tỷ số của Nhật Bản ở trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý