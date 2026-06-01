Sự cố hy hữu trong trận Brazil - Nhật

Trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026 chứng kiến khoảnh khắc hy hữu khi Lucas Paqueta liên tục trở thành nạn nhân từ những pha va chạm với đồng đội.

Lucas Paqueta lĩnh trọn cú đá của người đồng đội Bruno Guimaraes. Ảnh: X

Trong cuộc đối đầu với Nhật Bản tại Texas (Mỹ) rạng sáng 30/6, đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti gặp phải một tình huống hy hữu ngay từ giai đoạn đầu trận. Phút thứ 10, tiền vệ Bruno Guimaraes trong nỗ lực dứt điểm vô tình tung cú sút cực mạnh đưa bóng đi thẳng vào mặt đồng đội Lucas Paqueta ở cự ly gần.

Cú va chạm mạnh khiến Paqueta đổ gục xuống sân và tỏ ra choáng váng. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự kinh ngạc trước tình huống này. Nhiều ý kiến cho rằng đây là kịch bản không ai ngờ tới, khi một cầu thủ bị chính người bạn thân nhất trong đội "knock-out" ngay trên sân.

Mối quan hệ giữa Guimaraes và Paqueta vốn được biết đến là cực kỳ khăng khít. Cả hai từng có hai năm sát cánh tại Lyon (2020-2022) và luôn coi nhau như anh em ruột thịt.

Paqueta từng công khai chia sẻ rằng Guimaraes là người bạn thân nhất, người giúp đỡ anh vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp và cuộc sống. Sự cố này vì thế càng trở nên trớ trêu đối với bộ đôi tiền vệ của "Selecao".

Tuy nhiên, vận đen của Paqueta vẫn chưa dừng lại. Chỉ ít phút sau khi Kaishu Sano ghi bàn mở tỷ số cho Nhật Bản, anh lại tiếp tục bị một đồng đội khác là Casemiro va chạm mạnh trong một tình huống bóng trên sân.

Việc liên tiếp chịu tổn thương từ chính cầu thủ đội nhà khiến ngày thi đấu của cựu tiền vệ West Ham trở nên gian nan. Anh cũng phải rời sân ngay đầu hiệp hai để nhường chỗ cho Endrick.

Ở trận này, Brazil bất ngờ nhận bàn thua trong hiệp 1. Song, đoàn quân của Carlo Ancelotti bùng nổ sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Casemiro và Gabriel Martinelli liên tiếp ghi bàn giúp "Selecao" ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

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