Kaka: Brazil mất bản sắc, không còn là chính mình

Kaka cho rằng bóng đá Brazil đang trải qua giai đoạn sa sút và cần một cuộc cải tổ toàn diện để tìm lại bản sắc từng làm nên tên tuổi.

Kaka thời còn thi đấu cho Brazil. Ảnh: Reuters.

“Khi nhìn vào hiện tại, Brazil không còn là chính mình như trước đây”, Kaka chia sẻ với The Touchline. Theo cựu tiền vệ này, bóng đá xứ samba đang rơi vào chu kỳ đi xuống kéo dài và cần những thay đổi mạnh mẽ thay vì chỉ tập trung vào các giải pháp ngắn hạn.

“Chúng ta đang trong tình trạng sa sút liên tục”, Kaka nhận định. Anh cho rằng khoảng thời gian 4 năm trước World Cup tiếp theo là cơ hội để Brazil xây dựng lại một kế hoạch phát triển mới, từ cách đào tạo cầu thủ, định hướng chiến thuật cho đến việc khôi phục bản sắc đặc trưng của bóng đá nước nhà.

Những kết quả gần đây tại đấu trường World Cup cũng khiến Kaka lo lắng. Anh cho rằng màn trình diễn của Brazil trong các kỳ World Cup gần đây là hồi chuông báo động cho thấy đội tuyển đang bị nhiều đối thủ vượt qua về sự chuẩn bị, tổ chức và chất lượng thi đấu.

Theo cựu ngôi sao AC Milan và Real Madrid, điều quan trọng nhất với Brazil lúc này là tìm lại “DNA bóng đá Brazil”, thứ từng tạo nên hình ảnh và bản sắc của một đội tuyển giàu kỹ thuật, sáng tạo, luôn biết cách tạo khác biệt trên sân cỏ.

Brazil hiện vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 5 lần đăng quang. Tuy nhiên, lần gần nhất họ lên ngôi đã cách đây hơn 20 năm tại giải đấu hồi 2002. Kể từ đó, “Selecao” chưa thể trở lại trận chung kết và liên tục đối mặt với áp lực phải tìm lại hào quang quá khứ.

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