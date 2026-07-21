Dplus Kia vô địch EWC 2026

Dplus Kia đánh bại Karmine Corp 3-0 ở chung kết, qua đó giành chức vô địch League of Legends tại Esports World Cup 2026.

Dplus Kia thắng Karmine Corp 3-0 để giành chức vô địch League of Legends tại EWC 2026.

Dplus Kia khép lại hành trình tại Esports World Cup 2026 bằng chiến thắng áp đảo trước Karmine Corp, đại diện chủ nhà Pháp. Kết quả 3-0 giúp đội tuyển Hàn Quốc giành danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên sau gần 6 năm, đồng thời nhận 600.000 USD tiền thưởng và 1.000 điểm trên bảng xếp hạng Club Championship.

Dplus Kia khởi đầu giải không thuận lợi khi bị AL đẩy xuống nhánh thua ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, hai chiến thắng cùng tỷ số 2-0 trước FURIA và G2 Esports giúp họ giành quyền vào vòng play-off.

Tại vòng loại trực tiếp, đại diện LCK lần lượt vượt qua á quân MSI Bilibili Gaming và nhà vô địch EWC 2025 Gen.G. Chiến thắng trước Gen.G ở bán kết đưa Dplus Kia vào trận tranh cúp với Karmine Corp.

Đại diện của Pháp cũng tạo nên hành trình bất ngờ khi loại T1, đương kim vô địch thế giới và quán quân EWC 2024, ở bán kết. Với lợi thế sân nhà tại Paris, Karmine Corp đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn nhất lịch sử đội tuyển, nhưng không thể tạo ra thế trận cân bằng trước Dplus Kia.

Ở ván đầu tiên, Dplus Kia sớm chiếm quyền kiểm soát và liên tục gia tăng cách biệt bằng những pha giao tranh chủ động. Karmine Corp không thể đảo ngược tình thế, qua đó để đối thủ vượt lên dẫn 1-0.

Ván hai diễn ra giằng co hơn, nhưng sai lầm của Karmine Corp ở giai đoạn cuối giúp Dplus Kia tận dụng cơ hội và nâng tỷ số lên 2-0. Đại diện Hàn Quốc sau đó hoàn toàn làm chủ ván quyết định, khép lại trận chung kết với chiến thắng 3-0.

“Đã 5 năm kể từ lần gần nhất tôi góp mặt tại một sân chơi quốc tế. Tôi rất tự hào và phấn khích”, Heo “ShowMaker” Su chia sẻ sau trận đấu.

Sin “Smash” Guem-jae được trao danh hiệu Sony MVP nhờ màn trình diễn nổi bật xuyên suốt giải. Tuyển thủ 19 tuổi đạt KDA 8,1 và nhận thêm 25.000 USD tiền thưởng đúng ngày sinh nhật.

“Tôi thực sự rất vui. Hôm nay cũng là sinh nhật của tôi ở Hàn Quốc, vì vậy đây sẽ là một kỷ niệm rất đặc biệt”, Smash cho biết.

Ở trận tranh hạng ba, Gen.G đánh bại T1 với tỷ số 2-1 để nhận 220.000 USD tiền thưởng. Hai đội tuyển Hàn Quốc đều được đánh giá cao trước giải, nhưng cùng dừng bước tại bán kết.

Việt Nam có hai đại diện tham dự nội dung League of Legends tại EWC 2026 là GAM Esports và Team Secret Whales. Team Secret Whales sớm bị loại sau các thất bại trước Sentinels và Karmine Corp, trong khi GAM tiến xa hơn nhờ chiến thắng 2-1 trước Movistar KOI.

GAM sau đó dừng bước trước T1, nhưng vẫn để lại dấu ấn bằng lối chơi kỷ luật và khả năng cạnh tranh trước các đối thủ mạnh. Đội tuyển Việt Nam cũng tham gia những hoạt động giao lưu với người hâm mộ trong vai trò thành viên Chương trình Đối tác Câu lạc bộ của EWC.