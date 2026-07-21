Đội đầu tiên muốn mua đứt Garnacho từ Chelsea

Aston Villa xem Alejandro Garnacho là mục tiêu hàng đầu sau khi thu về 117 triệu bảng từ vụ bán Morgan Rogers cho Chelsea.

Garnacho được cho là không còn chỗ đứng tại Chelsea. Ảnh: Instagram.

Aston Villa bất ngờ mở cuộc đàm phán với Chelsea về khả năng chiêu mộ Alejandro Garnacho trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Động thái này diễn ra ngay sau khi đội chủ sân Villa Park đồng ý bán Morgan Rogers cho Chelsea với mức phí kỷ lục 117 triệu bảng.

Theo The Athletic, ban lãnh đạo Aston Villa đang sở hữu nguồn ngân sách lớn để tái đầu tư vào hàng công. Dù Johan Manzambi được xem là phương án thay thế trực tiếp cho Rogers, HLV Unai Emery muốn bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh tốc độ, có khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương. Ngược lại, Garnacho hiện không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Chelsea và có thể rời Stamford Bridge chỉ sau thời gian ngắn gia nhập đội bóng thành London.

AS Roma là đội đầu tiên gửi đề nghị chính thức. Tuy nhiên, đại diện Serie A chỉ muốn mượn Garnacho, trong khi Chelsea lập tức từ chối vì ưu tiên bán đứt. Về mặt này, Aston Villa được cho là đội đầu tiên nghiêm túc muốn chiêu mộ Garnacho bằng một bản hợp đồng chính thức.

Cầu thủ người Argentina được đánh giá phù hợp với yêu cầu của Emery nhờ khả năng bứt tốc, chơi trực diện và thường xuyên tạo đột biến ở hành lang cánh. Trước khi chuyển hướng sang Garnacho, Aston Villa đã theo dõi Crysencio Summerville của West Ham và tài năng trẻ Ibrahim Mbaye thuộc Paris Saint-Germain.

Tuy nhiên, tương lai của Garnacho có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tuyển mộ hai mục tiêu này. Summerville hiện cũng nhận được sự quan tâm cụ thể từ AS Roma.

Trong trường hợp không thể hoàn tất thương vụ Garnacho, Villa vẫn còn một lựa chọn khác từ Chelsea là Nicolas Jackson. Emery từng làm việc với tiền đạo này tại Villarreal và đánh giá cao khả năng của anh.

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