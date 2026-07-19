Roy Keane chê bai màn ra mắt của sao Chelsea

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Trevoh Chalobah để Ousmane Dembele vượt qua ở trận tranh hạng ba World Cup 2026.
Trong trận đấu diễn ra vào sáng 19/7, Chalobah có màn ra mắt tại đấu trường World Cup khi được tung vào sân ở phút 90+3 để thay thế cho Marc Guehi. Tuy nhiên, trung vệ thuộc biên chế Chelsea trải qua những phút thi đấu đáng quên khi chỉ mất chưa đầy 120 giây để trở thành tâm điểm chỉ trích sau tình huống dẫn đến bàn thua của đội nhà.
Chalobah vốn không phải lựa chọn ưu tiên của tuyển Anh ở World Cup 2026. Trong bối cảnh Tino Livramento dính chấn thương, cầu thủ thuộc biên chế Chelsea được gọi bổ sung một cách đầy bất ngờ.
Bất chấp những lời chỉ trích của Keane, "Tam sư" vẫn giành chiến thắng với tỷ số 6-4 chung cuộc để cán đích ở vị trí thứ ba tại World Cup 2026.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.