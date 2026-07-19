Roy Keane chê bai màn ra mắt của sao Chelsea

Roy Keane dùng những lời lẽ cực kỳ gay gắt để chỉ trích Trevoh Chalobah, dù tuyển Anh đánh bại Pháp với tỷ số 6-4 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Trevoh Chalobah để Ousmane Dembele vượt qua ở trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Trong trận đấu diễn ra vào sáng 19/7, Chalobah có màn ra mắt tại đấu trường World Cup khi được tung vào sân ở phút 90+3 để thay thế cho Marc Guehi. Tuy nhiên, trung vệ thuộc biên chế Chelsea trải qua những phút thi đấu đáng quên khi chỉ mất chưa đầy 120 giây để trở thành tâm điểm chỉ trích sau tình huống dẫn đến bàn thua của đội nhà.

Cựu tiền vệ Manchester United, Roy Keane bày tỏ sự bất bình với khả năng phòng ngự của hậu vệ này. Ông đặc biệt nhấn mạnh vào khoảnh khắc Chalobah bị Ousmane Dembele đánh bại, dẫn đến bàn thua thứ tư của "Tam sư".

Keane thẳng thắn cho biết: "Tôi chỉ nhớ cảnh Dembele khiến cậu ta nằm đo sàn. Thật khó hiểu khi một cầu thủ vừa được thay vào sân chưa đầy hai phút đã để thủng lưới, bất chấp mọi chỉ thị chiến thuật từ huấn luyện viên. Đó chính là kiểu cầu thủ mà các bạn thường thấy ở Chelsea hiện nay".

Chalobah vốn không phải lựa chọn ưu tiên của tuyển Anh ở World Cup 2026. Trong bối cảnh Tino Livramento dính chấn thương, cầu thủ thuộc biên chế Chelsea được gọi bổ sung một cách đầy bất ngờ.

Bất chấp những lời chỉ trích của Keane, "Tam sư" vẫn giành chiến thắng với tỷ số 6-4 chung cuộc để cán đích ở vị trí thứ ba tại World Cup 2026.

Khoảnh khắc Saka hoàn tất cú hat-trick trước Pháp Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.