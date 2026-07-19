Tuchel đã sai với Rashford, Saka

Chứng kiến màn tỏa sáng của Marcus Rashford và Bukayo Saka trước Pháp, nhiều CĐV Anh đặt dấu hỏi về lựa chọn nhân sự của HLV Thomas Tuchel ở trận bán kết World Cup 2026.

Rashford và Saka tỏa sáng trước Pháp. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 6-4 của tuyển Anh trước Pháp ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 rạng sáng 19/7, Rashford và Saka đều được Tuchel điền tên vào đội hình xuất phát. Cả hai thi đấu ấn tượng và in dấu giày vào 4 bàn thắng của "Tam sư", trong đó Saka lập hat-trick.

Đáng chú ý, trước đó Rashford chỉ được HLV Tuchel sử dụng ít phút ở trận bán kết gặp Argentina, còn Saka dự bị cả trận. Quyết định này khiến chiến lược gia người Đức hứng chịu không ít chỉ trích từ người hâm mộ.

"Nếu có Rashford và Saka, tuyển Anh mới là đội vào chung kết", một CĐV viết. Một tài khoản khác bình luận: "Tuyển Anh tự bắn vào chân khi co cụm phòng ngự, thay vì tin tưởng những ngôi sao tấn công như Rashford hay Saka".

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng HLV Tuchel mắc sai lầm khi trao cơ hội cho những cầu thủ thiên về phòng ngự trước Argentina, những người không mang lại sự chắc chắn như kỳ vọng. Chính việc lựa chọn lối chơi lùi sâu thay vì phản công nhanh khiến "Tam sư" đánh mất quyền kiểm soát trận đấu và phải dừng bước trước Lionel Messi cùng đồng đội.

Dù chỉ giành hạng ba, màn trình diễn trước tuyển Pháp được xem là lời khẳng định về tiềm năng của tuyển Anh dưới thời Tuchel, đặc biệt khi những cầu thủ tấn công như Rashford và Saka được trao cơ hội phát huy đúng sở trường.

Khoảnh khắc Saka hoàn tất cú hat-trick trước Pháp Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.