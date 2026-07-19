Quyết định kỳ lạ của Mbappe

Kylian Mbappe bị bắt gặp đổi áo với Declan Rice ngay trong giờ nghỉ giữa trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa tuyển Pháp và Anh rạng sáng 19/7.

Mbappe được cho là đã đổi áo với Rice sau hiệp một.

Sau khi hiệp một khép lại, máy quay truyền hình ghi lại hình ảnh Mbappe bước vào đường hầm với chiếc áo của tuyển Anh trên tay, trong khi Rice cầm áo đấu của tuyển Pháp. Chi tiết này cho thấy hai ngôi sao thực hiện màn đổi áo ngay sau 45 phút đầu tiên, thời điểm "Les Bleus" đang bị đối thủ dẫn 0-4.

Không chỉ vậy, Mbappe còn xuất hiện với nụ cười thoải mái khi trò chuyện cùng HLV Thomas Tuchel trước khi bước ra sân thi đấu hiệp hai. Cả hai từng có thời gian làm việc cùng nhau tại Paris Saint-Germain, vì vậy cuộc gặp gỡ diễn ra khá thân mật. Tuy nhiên, hình ảnh này vẫn khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi tuyển Pháp vừa trải qua 45 phút đầu tiên đầy thất vọng.

Bình luận trên FOX Sports, cựu tiền vệ tuyển Anh, Owen Hargreaves, cho rằng hành động của Mbappe là "rất kỳ lạ", nhất là ở một trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup giữa hai đội tuyển hàng đầu.

Dù vậy, quãng nghỉ giữa hai hiệp dường như giúp Mbappe lấy lại tinh thần. Tiền đạo sinh năm 1998 thi đấu bùng nổ sau giờ nghỉ và ghi liên tiếp hai bàn thắng chỉ trong vòng 22 phút, qua đó nâng tổng số pha lập công tại World Cup 2026 lên con số 10. Thành tích này giúp Mbappe tạm vượt Lionel Messi (8 bàn) trong cuộc đua Vua phá lưới của giải đấu năm nay.

Dù thua chung cuộc 4-6 trước tuyển Anh, cá nhân Mbappe vẫn kịp nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 22, vượt qua chính Messi (21 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.