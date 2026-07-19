FIFA thắng lớn với World Cup 2026, thu 15 tỷ USD

FIFA chuẩn bị công bố mức doanh thu kỷ lục 15 tỷ USD (11,2 tỷ bảng) từ World Cup 2026, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 11 tỷ USD được đặt ra trước khi giải đấu khởi tranh.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thông báo World Cup 2026 mang về doanh thu kỷ lục 15 tỷ USD, vượt xa mục tiêu 11 tỷ USD ban đầu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thông báo kết quả tài chính này tới các liên đoàn thành viên vào ngày 18/7. Theo Guardian, khoản tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu bán vé và các gói dịch vụ VIP, đặc biệt là thị trường vé chuyển nhượng với mức giá rất cao. FIFA thu 15% phí từ người mua và 15% từ người bán đối với mỗi giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Khoản doanh thu vượt kỳ vọng nhiều khả năng sẽ được phân bổ một phần cho các liên đoàn thành viên, dù FIFA vẫn chưa công bố phương án cụ thể.

Đây cũng là cú hích lớn đối với ông Infantino sau một kỳ World Cup không ít tranh cãi tại Mỹ, Canada và Mexico.

Một trong những vấn đề gây phản ứng mạnh nhất là quyết định hủy thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun (tuyển Mỹ) trong trận gặp Paraguay ở vòng 1/8. FIFA bị chỉ trích vì bị cho là đã nhượng bộ sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù cơ quan quản lý bóng đá thế giới khẳng định quyết định được đưa ra hoàn toàn độc lập bởi Ủy ban Kỷ luật, nhiều liên đoàn châu Âu vẫn tỏ ra không hài lòng.

Dẫu vậy, vị thế của ông Infantino gần như không bị lung lay. Chủ tịch FIFA được cho là đã nhận hơn 200 cam kết ủng hộ cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới vào tháng 3 năm sau. Nguồn thu kỷ lục từ World Cup càng củng cố vị thế của ông, đồng thời khiến nhiều liên đoàn khó công khai chỉ trích FIFA nếu được hưởng lợi từ khoản doanh thu tăng thêm.

Thành công về mặt thương mại của World Cup 2026 cũng mở ra khả năng Mỹ tiếp tục đăng cai giải đấu trong tương lai. Kỳ World Cup gần nhất còn mở cho quá trình đấu thầu là năm 2038.

Phát biểu tại một sự kiện hôm 17/7, Tổng thống Donald Trump không giấu mong muốn đưa World Cup trở lại nước Mỹ. "Hãy chọn nước Mỹ một lần nữa. Lần này chúng tôi sẽ không có Canada và Mexico", ông nói.

Ngoài World Cup 2038, Mỹ cũng đang làm việc với FIFA về khả năng đăng cai FIFA Club World Cup 2029.