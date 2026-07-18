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Thể thao World Cup 2026

FIFA lại làm sai luật ở chung kết World Cup 2026

  • Thứ bảy, 18/7/2026 07:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

FIFA tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp để phục vụ màn trình diễn ca nhạc ở chung kết World Cup 2026 ngay trên sân MetLife (Mỹ).

FIFA tiếp tục phá luật ở chung kết.

Ban đầu, Tây Ban Nha và Argentina được cho là có thể phải ở trong phòng thay đồ tới gần 30 phút để nhường thời gian cho màn trình diễn của các ngôi sao ca nhạc giữa hiệp. Nếu điều đó xảy ra, FIFA sẽ tiếp tục vi phạm Luật 7 của IFAB, quy định thời gian nghỉ giữa hiệp không được vượt quá 15 phút.

Tuy nhiên, FIFA nhanh chóng trấn an hai đội tuyển. Theo thông báo chính thức gửi tới Tây Ban Nha và Argentina, thời gian nghỉ giữa hiệp trong trận chung kết sẽ kéo dài 17 phút, tức nhiều hơn quy định đúng 2 phút. Dù vậy, động thái này cũng vi phạm quy định về thời gian nghỉ giữa hiệp.

Trong khoảng thời gian nghỉ, chương trình biểu diễn với sự góp mặt của các ngôi sao như Shakira, Madonna và Justin Bieber sẽ diễn ra trong 11 phút. Phần thời gian còn lại được dành để lắp đặt, tháo dỡ sân khấu ngay giữa mặt cỏ trước khi sân được tưới nước trở lại nhằm cải thiện chất lượng thi đấu.

FIFA từng làm sai luật ở chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và PSG. Khi đó, chương trình ca nhạc dù được tổ chức trên khán đài sân MetLife, song vẫn khiến thời gian nghỉ giữa hiệp kéo dài tới 24 phút, vượt xa mức tối đa 15 phút theo Luật 7 và vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội.

Dù FIFA khẳng định chương trình chỉ kéo dài thêm 2 phút, quyết định vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cơ quan điều hành bóng đá thế giới có đang tiếp tục tự nới lỏng chính những quy định mà họ yêu cầu các đội bóng phải tuân thủ.

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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