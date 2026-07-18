FIFA lại làm sai luật ở chung kết World Cup 2026

FIFA tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp để phục vụ màn trình diễn ca nhạc ở chung kết World Cup 2026 ngay trên sân MetLife (Mỹ).

FIFA tiếp tục phá luật ở chung kết.

Ban đầu, Tây Ban Nha và Argentina được cho là có thể phải ở trong phòng thay đồ tới gần 30 phút để nhường thời gian cho màn trình diễn của các ngôi sao ca nhạc giữa hiệp. Nếu điều đó xảy ra, FIFA sẽ tiếp tục vi phạm Luật 7 của IFAB, quy định thời gian nghỉ giữa hiệp không được vượt quá 15 phút.

Tuy nhiên, FIFA nhanh chóng trấn an hai đội tuyển. Theo thông báo chính thức gửi tới Tây Ban Nha và Argentina, thời gian nghỉ giữa hiệp trong trận chung kết sẽ kéo dài 17 phút, tức nhiều hơn quy định đúng 2 phút. Dù vậy, động thái này cũng vi phạm quy định về thời gian nghỉ giữa hiệp.

Trong khoảng thời gian nghỉ, chương trình biểu diễn với sự góp mặt của các ngôi sao như Shakira, Madonna và Justin Bieber sẽ diễn ra trong 11 phút. Phần thời gian còn lại được dành để lắp đặt, tháo dỡ sân khấu ngay giữa mặt cỏ trước khi sân được tưới nước trở lại nhằm cải thiện chất lượng thi đấu.

FIFA từng làm sai luật ở chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và PSG. Khi đó, chương trình ca nhạc dù được tổ chức trên khán đài sân MetLife, song vẫn khiến thời gian nghỉ giữa hiệp kéo dài tới 24 phút, vượt xa mức tối đa 15 phút theo Luật 7 và vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội.

Dù FIFA khẳng định chương trình chỉ kéo dài thêm 2 phút, quyết định vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cơ quan điều hành bóng đá thế giới có đang tiếp tục tự nới lỏng chính những quy định mà họ yêu cầu các đội bóng phải tuân thủ.

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