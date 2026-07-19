Tuchel đáp trả: 'Chúng tôi làm đúng mọi thứ'

Thomas Tuchel khẳng định không hối tiếc khi hạn chế sử dụng Bukayo Saka, bất chấp tiền đạo Arsenal vừa lập hat-trick trong trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Tuchel khẳng định không sai trong cách sử dụng nhân sự. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 19/7, sau chiến thắng 6-4 của tuyển Anh trước Pháp ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel lên tiếng trước những ý kiến cho rằng chưa khai thác hết tiềm năng của Bukayo Saka trong suốt giải đấu.

Saka trở thành tâm điểm với cú hat-trick vào lưới Pháp. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế Arsenal chỉ đá chính ba trận, trong đó đây là lần đầu tiên anh thi đấu trọn vẹn 90 phút. Ở trận bán kết gặp Argentina, Saka thậm chí không được tung vào sân.

Đáp lại các chỉ trích, Tuchel khẳng định: "Tôi nghĩ chúng tôi đã làm đúng mọi thứ". Nhà cầm quân người Đức cho biết mỗi trận đấu đều có những yêu cầu chiến thuật riêng và ông tin Morgan Rogers là lựa chọn phù hợp hơn cho cuộc đối đầu với Argentina.

Theo Tuchel, các quyết định về nhân sự chủ yếu dựa trên yếu tố chiến thuật và tình trạng thể lực, chứ không phải đánh giá thấp Saka.

HLV tuyển Anh cũng nhấn mạnh Saka luôn là một mắt xích quan trọng trong đội hình. Ông còn hài hước tiết lộ bản thân không nhận ra học trò đã hoàn tất cú hat-trick vì mải theo dõi diễn biến trận đấu và quên đếm số bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Saka công khai bảo vệ Tuchel sau làn sóng chỉ trích nhắm vào chiến lược gia người Đức vì thất bại trước Argentina. "Về HLV Tuchel, đó là một phần của bóng đá. Khi đội thua, sẽ luôn có những lời bàn tán. Điều quan trọng là cách bạn phản ứng và biến điều đó thành động lực để tiến bộ", Saka nói sau trận.

Tiền đạo Arsenal chia sẻ cả đội có hành trình đáng ghi nhận nhưng vẫn thiếu một bước để hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Anh tin điều quan trọng nhất lúc này là giữ vững niềm tin, biến những lời chỉ trích thành động lực và hướng đến các giải đấu tiếp theo, thay vì đổ lỗi cho ban huấn luyện.

Khoảnh khắc Saka hoàn tất cú hat-trick trước Pháp Bukayo Saka tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Pháp rạng sáng 19/7, góp công lớn giúp tuyển Anh giành hạng ba World Cup 2026.