Chai nước 'nhắc bài' của Pickford lại xuất hiện

Sáng 19/7, chiếc chai nước chứa đầy ghi chú chiến thuật của Jordan Pickford tiếp tục xuất hiện khi tuyển Anh thắng Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Chai nước của Pickford ghi rõ cầu thủ Pháp thường đá penalty về hướng nào.

Ở trận bán kết thua Argentina 1-2 hôm 16/7, chai nước của Pickford từng gây xôn xao khi rơi vào tay đối phương sau tiếng còi mãn cuộc. Máy quay ghi lại cảnh Lionel Messi cùng nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Argentina chăm chú xem những ghi chú được dán trên thân chai.

Dù chuẩn bị rất kỹ cho kịch bản luân lưu, Pickford không có cơ hội sử dụng "bí kíp" này khi Lautaro Martinez ghi bàn quyết định ở phút 90+2, giúp Argentina giành chiến thắng ngay trong thời gian thi đấu chính thức.

Đến trận tranh hạng ba với Pháp, chiếc chai nước đặc biệt tiếp tục xuất hiện trên sân Hard Rock (Mỹ). Trên thân chai vẫn là hàng loạt ghi chú về hướng sút ưa thích, thói quen thực hiện phạt đền và những chỉ dẫn được chuẩn bị riêng cho từng cầu thủ đối phương. Đây được xem là "phao thi" quen thuộc mà thủ môn số một tuyển Anh luôn mang theo ở các giải đấu lớn.

Thực tế, việc sử dụng những ghi chú như vậy không phải điều mới mẻ trong bóng đá hiện đại. Nhiều thủ môn hàng đầu thế giới đều chuẩn bị sẵn "tài liệu" phân tích đối thủ để tăng khả năng cản phá ở loạt sút luân lưu. Với Pickford, hành động trở thành thói quen mỗi khi khoác áo tuyển Anh.

Dù trận gặp Pháp không phải phân định bằng loạt sút 11 m, hình ảnh chiếc chai nước với những dòng ghi chú chi chít vẫn thu hút sự chú ý. Nó cho thấy sự chuẩn bị tỉ mỉ của Pickford và ban huấn luyện "Tam sư" cho mọi kịch bản có thể xảy ra ở một giải đấu lớn như World Cup.

Anh mở tỷ số 1-0 trước Pháp Sáng 19/7, Declan Rice dứt điểm tung lưới Pháp mở tỷ số 1-0 cho tuyển Anh ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.