Kỳ World Cup bị bình luận độc hại chưa từng có

FIFA cho biết số bình luận công kích và đe dọa nhắm vào cầu thủ tại World Cup 2026 tăng đột biến, trong đó hơn nửa triệu nội dung được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

World Cup 2026 chứng kiến các bình luận độc hại tràn lan trên không gian mạng. Ảnh: Reuters.

FIFA xác nhận World Cup 2026 chứng kiến làn sóng lạm dụng trên mạng xã hội ở mức chưa từng có. Theo báo cáo mới nhất của Dịch vụ Bảo vệ Mạng xã hội (SMPS), cơ quan này phát hiện hơn 7 triệu bài đăng và bình luận có dấu hiệu xúc phạm, quấy rối hoặc đe dọa kể từ khi giải đấu khởi tranh.

Con số này cao gấp 14 lần so với World Cup 2022 tại Qatar, thời điểm khoảng 470.000 bài đăng độc hại bị xử lý.

SMPS được FIFA thành lập nhằm bảo vệ cầu thủ, đội tuyển và các quan chức bóng đá trước những hành vi tấn công trên không gian mạng. Trong kỳ World Cup năm nay, hệ thống đã kiểm duyệt hơn 53 triệu bài viết và bình luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Đáng chú ý, hơn 500.000 nội dung mang tính lạm dụng được xác định là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI), phản ánh xu hướng sử dụng công nghệ để tạo ra các chiến dịch công kích có quy mô lớn.

FIFA cũng cho biết khoảng 1.000 trường hợp có dấu hiệu đe dọa nghiêm trọng đã được chuyển cho cơ quan chức năng và lực lượng thực thi pháp luật để điều tra.

Trước đó, vào đầu tháng 7, tổ chức này từng công bố thống kê cho thấy các phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc chiếm khoảng 11% tổng số nội dung vi phạm được phát hiện trong giải đấu.

World Cup 2026 khép lại vào rạng sáng 20/7 với trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ).

Bên cạnh chất lượng chuyên môn được đánh giá cao, giải đấu cũng đặt ra thách thức lớn cho FIFA trong việc kiểm soát các hành vi lạm dụng trên mạng xã hội, đặc biệt khi AI ngày càng được sử dụng để tạo ra lượng lớn nội dung công kích nhắm vào cầu thủ và các nhân vật của bóng đá thế giới.

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