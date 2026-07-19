Wenger: 'FIFA đã đúng với World Cup 48 đội'

Arsene Wenger khẳng định World Cup 2026 với 48 đội tuyển đã thành công, đồng thời cho rằng khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang ngày càng thu hẹp.

Arsene Wenger cho rằng World Cup 48 đội là quyết định đúng đắn của FIFA. Ảnh: Reuters.

Arsene Wenger, Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA và người đứng đầu Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật (TSG), đánh giá World Cup 2026 chứng minh quyết định nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 là hoàn toàn đúng đắn.

Phát biểu trong buổi họp báo của TSG tại sân vận động New Jersey (Mỹ) trước trận chung kết, cựu HLV Arsenal nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng việc trao cơ hội cho nhiều đội tuyển hơn thể hiện bóng đá của mình là điều cần thiết về mặt đạo đức. Tôi tin đây là quyết định đúng và giải đấu đã thành công".

Theo Wenger, chất lượng chuyên môn của World Cup không hề suy giảm dù số trận đấu tăng từ 64 lên 104. Trái lại, khoảng cách giữa các nền bóng đá mạnh và yếu đang dần được thu hẹp nhờ quá trình phát triển chung của bóng đá thế giới.

Ông lấy Cape Verde làm ví dụ tiêu biểu. Đội tuyển châu Phi lần đầu tạo tiếng vang lớn tại World Cup và chứng minh rằng những đội bị đánh giá thấp vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng. Wenger cho rằng trước giải từng xuất hiện nhiều lo ngại về việc các đội nhỏ sẽ bị lép vế, nhưng thực tế đã diễn ra theo hướng ngược lại.

Cùng quan điểm với Wenger, cựu tuyển thủ Brazil, Gilberto Silva, thành viên TSG, cho biết World Cup 2026 mang đến cơ hội quan sát nhiều nền bóng đá mới. Ông đánh giá các đội tuyển ít tên tuổi đều sở hữu bản sắc chiến thuật riêng, đồng thời hưởng lợi khi nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

World Cup 2026 cũng ghi nhận lần đầu góp mặt của Curacao, Jordan, Uzbekistan cùng sự trở lại của Iraq, Haiti và CHDC Congo sau nhiều năm vắng bóng.

Về đề xuất nâng World Cup 2030 lên 64 đội theo mong muốn của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), Wenger và TSG từ chối đưa ra bình luận.

Anh ấn định chiến thắng 6-4 trước Pháp Sáng 19/7, Jude Bellingham có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp vào lưới Pháp, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026.