Pháp - Anh chưa phải trận nhiều bàn nhất lịch sử World Cup

Màn rượt đuổi tỷ số 10 bàn giữa Pháp và Anh ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 vẫn chưa thể trở thành cuộc đối đầu có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup.

"Cơn mưa bàn thắng" xuất hiện trong trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 19/7, chiến thắng 6-4 của tuyển Anh trước Pháp tại trận tranh hạng ba World Cup 2026 mang đến một bữa tiệc tấn công hiếm thấy. Tổng cộng 10 bàn thắng được ghi giúp cuộc đối đầu này trở thành trận tranh hạng ba có nhiều pha lập công nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Kỷ lục cũ thuộc về trận Pháp thắng Tây Đức 6-3 ở World Cup 1958. Khi đó, huyền thoại Just Fontaine ghi tới 4 bàn và khép lại giải đấu với 13 pha lập công, thành tích vẫn là kỷ lục ghi bàn trong một kỳ World Cup.

Trận tranh hạng ba tại Miami (Mỹ) cũng vượt qua màn so tài Đức thắng Curacao 7-1 ở vòng bảng để trở thành trận nhiều bàn thắng nhất World Cup 2026.

Dù vậy, cuộc đối đầu giữa Pháp và Anh vẫn chưa thể sánh với những màn "mưa bàn thắng" vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Thành tích cao nhất vẫn thuộc về trận Áo thắng Thụy Sĩ 7-5 tại World Cup 1954 với tổng cộng 12 bàn thắng.

Ngoài ra, World Cup còn chứng kiến nhiều trận đấu có 11 bàn như Hungary thắng El Salvador 10-1 năm 1982, Brazil vượt qua Ba Lan 6-5 năm 1938 và Hungary đánh bại Tây Đức 8-3 tại World Cup 1954.

Với 10 bàn thắng, Pháp - Anh chỉ đồng hạng năm trong danh sách những trận đấu nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup. Trận này san bằng thành tích của cuộc chạm trán giữa Pháp và Paraguay ở vòng bảng World Cup 1958, nơi tuyển Pháp thắng 7-3.

Đây cũng là màn đối đầu có nhiều bàn thắng nhất giữa Pháp và Anh trong lịch sử. Kỷ lục trước đó là hai chiến thắng 5-2 của tuyển Pháp trước đối thủ vào các năm 1931 và 1964.

Dù không thể đi vào lịch sử với tư cách trận đấu nhiều bàn thắng nhất World Cup, màn rượt đuổi nghẹt thở tại Miami vẫn được xem là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất giải đấu năm nay.

Anh ấn định chiến thắng 6-4 trước Pháp Sáng 19/7, Jude Bellingham có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp vào lưới Pháp, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026.