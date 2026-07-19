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Thể thao World Cup 2026

Ánh mắt thất thần của Mbappe

  • Chủ nhật, 19/7/2026 07:04 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Kylian Mbappe ghi cú đúp, phá kỷ lục ghi bàn nhưng vẫn không giấu nổi nỗi thất vọng khi tuyển Pháp thua 4-6 trước Anh ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 sáng 19/7.

Mbappe ngồi thất thần sau trận đấu.

Tiền đạo mang áo số 10 một lần nữa trở thành điểm sáng trên hàng công "Les Bleus". Hai bàn thắng vào lưới tuyển Anh giúp Mbappe nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 22 bàn, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Đồng thời, ngôi sao 27 tuổi cũng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn thắng, gần như chắc chắn giành Chiếc giày vàng.

Tuy nhiên, những kỷ lục cá nhân không thể xoa dịu nỗi thất vọng của Mbappe. Sau tiếng còi mãn cuộc, máy quay ghi lại hình ảnh đội trưởng tuyển Pháp ngồi lặng trên băng ghế kỹ thuật với gương mặt thất thần, ánh mắt trĩu nặng và đầy tiếc nuối.

Đó là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những khoảnh khắc khác trong trận. Khi Pháp bị dẫn tới 0-4, Mbappe vẫn nở nụ cười và có màn trao đổi ngắn với HLV Thomas Tuchel. Thậm chí, ngôi sao Real Madrid còn đổi áo với Declan Rice trong giờ nghỉ giữa trận.

Trước khi rời sân, Mbappe vẫn tiến đến khán đài để cảm ơn các cổ động viên Pháp ở lại cổ vũ đội bóng đến những phút cuối cùng. Hành động này nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ sau một giải đấu mà anh tiếp tục là đầu tàu của "Les Bleus".

Pháp khép lại World Cup 2026 ở vị trí thứ 4. Sau khi thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết, thầy trò Didier Deschamps tiếp tục gục ngã trước tuyển Anh trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Với Mbappe, giải đấu kết thúc bằng một kỷ lục lịch sử và danh hiệu Vua phá lưới gần như nằm chắc trong tay.

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Minh Nghi

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