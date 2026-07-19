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Thể thao World Cup 2026

Mbappe: 'Messi chắc chắn ghi bàn ở chung kết'

  • Chủ nhật, 19/7/2026 06:51 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Tiền đạo Kylian Mbappe của Pháp tin rằng Lionel Messi sẽ tỏa sáng trong trận chung kết World Cup 2026.

Mbappe đánh giá cao Messi. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại 4-6 trước tuyển Anh ở trận tranh hạng ba diễn ra rạng sáng 19/7, Mbappe có cuộc trả lời phỏng vấn với kênh M6. Tiền đạo 27 tuổi bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của "Les Bleus", đặc biệt là hiệp một khi đội bóng để thủng lưới tới 4 bàn.

Khi nhắc đến cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 với Lionel Messi, chân sút người Pháp đưa ra nhận định ngắn gọn: "Messi chắc chắn sẽ ghi bàn trong trận chung kết".

Với cú đúp vào lưới Anh, Mbappe hiện có 10 pha lập công, nhiều hơn Messi 2 bàn. Điều này đồng nghĩa M10 cần ít nhất lập cú đúp trước Tây Ban Nha để cân bằng thành tích ghi bàn.

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Mbappe hiện có 22 bàn trong tổng số 3 lần tham dự World Cup. Ảnh: Reuters.

Theo điều lệ của FIFA, khi hai cầu thủ có cùng số bàn thắng, số kiến tạo sẽ được xét đến. Hiện Mbappe và Messi đều có 4 lần "dọn cỗ". Nếu Messi vừa ghi thêm 2 bàn vừa có nhiều kiến tạo hơn Mbappe trong trận chung kết, M10 sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới.

Trường hợp hai cầu thủ tiếp tục bằng nhau về cả số bàn thắng lẫn kiến tạo, FIFA sẽ xét đến tổng số phút thi đấu để xác định người chiến thắng.

Bản thân Mbappe cho biết không quá bận tâm đến danh hiệu cá nhân vào thời điểm này. Tiền đạo sinh năm 1998 nhấn mạnh rằng mục tiêu lớn nhất của anh luôn là giúp tuyển Pháp giành chiến thắng.

Theo Mbappe, việc ghi nhiều bàn thắng tại World Cup chắc chắn sẽ giúp sự nghiệp phát triển và tạo nên một di sản đáng nhớ, nhưng anh sẵn sàng đánh đổi những kỷ lục đó để được góp mặt trong trận chung kết.

Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 trước Anh Sáng 19/7, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp vào lưới Anh giúp Pháp rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 ở trận tranh hạng 3 World Cup 2026.

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Duy Luân

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