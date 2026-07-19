Trận Anh - Pháp khiến CĐV cười ngả nghiêng

Sáng 19/7, nhiều CĐV mỉa mai chiến thắng 6-4 của tuyển Anh trước Pháp chẳng khác nào một trận Soccer Aid hơn là tranh hạng ba World Cup.

Trận Anh - Pháp có tới 10 bàn thắng.

Ngay trong hiệp một, "Tam sư" khiến hàng thủ Pháp hoàn toàn sụp đổ khi dẫn tới 4-0. Điều khiến người hâm mộ ngạc nhiên là sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự Pháp. Thống kê cho thấy đến hết thời gian bù giờ hiệp một, Malo Gusto là hậu vệ duy nhất của "Les Bleus" thực hiện thành công một pha tắc bóng.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV không khỏi mỉa mai màn trình diễn của hai đội. Không ít người cho rằng trận đấu giống từ thiện "Soccer Aid" nổi tiếng tại Anh hơn là một trận tranh hạng ba World Cup.

Thậm chí, nhiều bình luận hài hước còn cho rằng họ chỉ còn chờ các diễn viên hài hay người nổi tiếng vào sân thay cầu thủ chuyên nghiệp.

Một tài khoản viết: "Đá thế này thì chỉ có Soccer Aid mới có".

Người khác mỉa mai: "Tôi cứ tưởng sắp có Lee Mack hay Paddy McGuinness vào sân thay người".

Một CĐV bình luận: "Không biết nên cười hay khóc với trận đấu này"

Sau giờ nghỉ, Pháp vùng lên mạnh mẽ. Kylian Mbappe lập cú đúp và trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup. Bradley Barcola và Ousmane Dembele cũng điền tên lên bảng tỷ số, nhưng chừng đó là không đủ để cứu "Les Bleus".

Bên phía tuyển Anh, Saka hoàn tất cú hat-trick, trước khi Jude Bellingham ấn định chiến thắng 6-4 bằng pha solo đẹp mắt. Tiền vệ của "Tam sư" cũng nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 7, trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất ở một kỳ World Cup.

Trận đấu khép lại với tổng cộng 10 bàn thắng, trở thành một trong những màn so tài giàu cảm xúc và khó tin nhất của giải đấu.

Anh ấn định chiến thắng 6-4 trước Pháp Sáng 19/7, Jude Bellingham có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp vào lưới Pháp, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho Anh tại trận tranh hạng 3 World Cup 2026.