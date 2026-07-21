Tình thế khó xử của Enzo Fernandez

Enzo Fernandez bước vào kỳ nghỉ hè với nỗi lo lớn, từ làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đến tương lai chưa rõ ràng tại Chelsea.

Enzo chịu sức ép từ mọi phía. Ảnh: Reuters.

Ít ngày sau khi World Cup 2026 khép lại, Enzo rơi vào giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Tiền vệ của Argentina không chỉ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ quê nhà vì chiếc thẻ đỏ ở trận chung kết, mà còn đứng trước tương lai đầy bất định ở cấp CLB.

Trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha hôm 20/7, Enzo nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 90+4 sau pha vào bóng nguy hiểm với trung vệ trẻ Pau Cubarsi. Chiếc thẻ đỏ buộc Argentina chơi thiếu người trong suốt hiệp phụ, trước khi Ferran Torres ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha.

Tại Argentina, không ít người hâm mộ cho rằng bước ngoặt của trận đấu đến từ khoảnh khắc Enzo rời sân. Việc phải thi đấu với 10 người khiến nhà đương kim vô địch đánh mất thế trận và cuối cùng gục ngã, đồng thời khép lại giấc mơ giúp Lionel Messi nâng cao chiếc cúp vàng World Cup lần thứ hai trong sự nghiệp.

Áp lực dành cho Enzo càng lớn khi anh vốn là một trong những cầu thủ chơi nổi bật của Argentina xuyên suốt giải đấu. Tuy nhiên, chỉ một tình huống thiếu kiềm chế khiến mọi nỗ lực trước đó bị lu mờ.

Không chỉ gặp rắc rối ở đội tuyển, tương lai của tiền vệ tại Chelsea cũng trở nên khó đoán. Trước World Cup, người đại diện của Enzo bày tỏ mong muốn tìm bến đỗ mới trong hè 2026. Tuy nhiên, Chelsea được cho là chỉ chấp nhận đàm phán nếu nhận đủ khoảng 120 triệu bảng, con số khiến các đội bóng quan tâm phải chùn bước.

Pha vào bóng quyết liệt của Enzo với Cubarsi. Ảnh: Reuters.

Việc trở lại Stamford Bridge hứa hẹn không dễ dàng. Sau chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết World Cup, Enzo tham gia màn ăn mừng gây tranh cãi cùng các đồng đội Argentina. Điều này có thể khiến anh đối mặt với những phản ứng không mấy thiện cảm từ một bộ phận người hâm mộ bóng đá Anh khi mùa giải mới khởi tranh.

Trong khi đó, Real Madrid vẫn được nhắc đến như một điểm đến tiềm năng của Enzo. Dù vậy, nếu cập bến sân Bernabeu, tiền vệ người Argentina cũng chưa chắc nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

Ở trận chung kết, anh và đồng đội để lại hình ảnh xấu xí. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Argentina lao vào tranh cãi và xô xát với đối thủ, khiến FIFA phải mở cuộc điều tra. Những khoảnh khắc đó làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ Tây Ban Nha, vốn cho rằng Argentina thi đấu quá quyết liệt và thiếu kiểm soát.

World Cup 2026 lẽ ra có thể là bệ phóng để Enzo khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới. Thế nhưng sau trận chung kết, anh phải đối diện cùng lúc với sức ép từ quê nhà, tương lai bất định tại Chelsea và những ánh mắt hoài nghi từ các bến đỗ tiềm năng.

Dù tiếp tục gắn bó với Chelsea hay chuyển sang một bến đỗ mới, Enzo sẽ phải nỗ lực rất nhiều để xóa đi hình ảnh đáng quên ở World Cup 2026.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.