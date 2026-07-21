Messi bị nói là 'kẻ cầm đầu gian xảo'

Nhà báo Piers Morgan chỉ trích Lionel Messi là "gã cầm đầu gian xảo" sau tình huống đòi trọng tài truất quyền thi đấu Marc Cucurella ở chung kết World Cup 2026 hôm 20/7.

Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha, Morgan viết trên X: "Tôi chưa từng thấy điều gì đáng thất vọng đến thế từ một người được xem là biểu tượng thể thao. Hào quang giả tạo của Messi sụp đổ ở kỳ World Cup này. Cậu ta là gã cầm đầu gian xảo của một tập thể chơi bóng đầy bạo lực".

Sự việc bắt nguồn từ tình huống ở phút 90+4 khi máy quay ghi lại cảnh Cucurella tiến đến trao đổi với Messi trong lúc dùng tay che miệng. Ngay lập tức, đội trưởng Argentina chạy tới phản ứng với trọng tài Slavko Vincic và cho rằng hậu vệ Tây Ban Nha phải nhận thẻ đỏ.

Theo quy định mới được áp dụng tại World Cup 2026, cầu thủ có thể bị xử phạt nếu cố tình che miệng trong các tình huống đối đầu nhằm tránh bị ghi hình hoặc đọc khẩu hình. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định hành động của Cucurella không đủ cơ sở để nhận thẻ đỏ.

Morgan cho rằng Messi lợi dụng quy định mới để tìm cách khiến đối thủ bị truất quyền thi đấu. Phát biểu của Morgan, người từng thực hiện cuộc phỏng vấn gây xôn xao với Cristiano Ronaldo vào năm 2022, nhanh chóng gây chia rẽ trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ đồng tình, cho rằng những hành động như vậy có thể làm ảnh hưởng đến di sản của Messi.

Tuy nhiên, không ít CĐV bảo vệ Leo. Một bình luận thu hút hàng nghìn lượt tương tác mỉa mai: "Hào quang 'giả tạo' của Messi tồn tại suốt 8 Quả bóng Vàng, một World Cup, hai Copa America và gần 20 năm ở đỉnh cao. Trong khi đó, vẫn có người hy vọng vài dòng tweet sẽ giúp Ronaldo viết lại sự nghiệp".

Trận chung kết trên sân MetLife khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Tây Ban Nha bởi bàn thắng duy nhất của Ferran Torres.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.