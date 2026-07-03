Ronaldo bị hạ thấp, Piers Morgan nổi giận

Quyết định rút Cristiano Ronaldo khỏi sân của HLV Roberto Martinez trong trận thắng 2-1 trước Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026 tạo nên tranh luận.

Khoảnh khắc Ronaldo bị thay ra thổi bùng tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu trên sân Toronto vào sáng 3/7, Ronaldo không tạo ra quá nhiều dấu ấn trong phần lớn thời gian thi đấu. Tiền đạo 41 tuổi từng đưa bóng vào lưới Croatia bằng một pha dứt điểm kỹ thuật ở đầu hiệp hai, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Điểm nhấn của CR7 trước Croatia là tình huống anh bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha. Dù vậy, khi Croatia gia tăng sức ép trong khoảng 15 phút cuối trận, HLV Roberto Martinez vẫn quyết định rút Ronaldo khỏi sân để tăng cường nhân sự. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi đội trưởng Bồ Đào Nha vừa ghi bàn và đội vẫn còn phải duy trì sức tấn công.

Trước thời điểm Ronaldo bị thay ra, Piers Morgan, nhà báo người Anh có mối quan hệ thân thiết với CR7, chỉ trích các bình luận viên của BBC vì liên tục đánh giá thấp màn trình diễn của tiền đạo này.

Ngoài quả 11 m, Ronaldo chơi mờ nhạt trước Croatia. Ảnh: Reuters.

Trên X, Morgan cho rằng các bình luận viên không ngừng kêu gọi HLV Roberto Martinez rút Ronaldo khỏi sân, ngay cả sau khi tiền đạo này có một bàn thắng bị từ chối vì việt vị và ghi bàn từ chấm phạt đền. Morgan gọi những nhận xét đó là "đáng thất vọng" và cho rằng Ronaldo không nhận được sự ghi nhận xứng đáng.

Thực tế trên sân cho thấy sự điều chỉnh của HLV Martinez đã phát huy hiệu quả. Một trong những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Goncalo Ramos ghi bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha và đưa đội bóng giành vé vào vòng 16 đội.

Bồ Đào Nha vươn lên dẫn ngược 2-1 Croatia Cầu thủ vào sân thay người Goncalo Ramos có pha đánh đầu hiểm hóc vào lưới Croatia nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha trong trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.