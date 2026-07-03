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Thể thao World Cup 2026

CĐV Croatia ném chai lọ khi đội nhà bị tước bàn thắng

  • Thứ sáu, 3/7/2026 08:43 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Không khí trên sân Toronto trở nên căng thẳng sau khi Croatia nhận thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.

Tâm điểm của trận đấu đến ở những phút bù giờ, khi một bàn thắng của Croatia bị từ chối sau khi VAR vào cuộc, kéo theo phản ứng dữ dội từ các cổ động viên.

Phút 90+13, Josko Gvardiol đưa được bóng vào lưới Bồ Đào Nha, thắp lên hy vọng đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị trong pha bóng trước đó.

Theo tình huống được xác định, ở pha treo bóng vào vùng cấm, Igor Matanovic có một pha chạm đầu nhẹ trước khi bóng đến vị trí của Mario Pasalic, người thực hiện đường kiến tạo để Gvardiol ghi bàn. Do Pasalic đứng dưới hàng phòng ngự Bồ Đào Nha ở thời điểm Matanovic chạm bóng, tiền vệ này bị xác định việt vị.

Croatia anh 1

CĐV phản ứng gay gắt.

Quyết định của tổ trọng tài khiến các cầu thủ Croatia tỏ ra thất vọng, trong khi nhiều cổ động viên trên khán đài phía sau khung thành phản ứng dữ dội. Hàng loạt chai nhựa và lon nước bị ném xuống mặt sân ngay sau khi trọng tài thông báo hủy bàn thắng, buộc lực lượng an ninh và nhân viên sân vận động phải nhanh chóng can thiệp để trận đấu có thể tiếp tục.

Bàn thắng không được công nhận cũng đồng nghĩa với việc Croatia đánh mất cơ hội kéo trận đấu vào hiệp phụ. Chỉ ít phút sau, tiếng còi mãn cuộc vang lên, xác nhận chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha cùng tấm vé vào vòng 16 đội.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.

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Duy Luân

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