Cristiano Ronaldo tạo tranh luận sau khi được ban tổ chức bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất trận" ở chiến thắng 2-1 trước Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026 vào sáng 3/7.

Ronaldo gây tranh cãi khi nhận giải hay nhất trận. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc đối đầu trên sân Toronto, siêu sao 41 tuổi ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền ở phút 68, mở ra màn lội ngược dòng cho Bồ Đào Nha. Dù vậy, quyết định trao danh hiệu cá nhân cho Ronaldo tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Theo Opta, Ronaldo không để lại nhiều dấu ấn trong 81 phút thi đấu. Anh ghi một bàn thắng và có hai cú dứt điểm. CR7 từng một lần đưa bóng vào lưới Croatia nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đáng chú ý, quả phạt đền thành bàn cũng là lần duy nhất Ronaldo chạm bóng trong vùng cấm đối phương suốt thời gian có mặt trên sân. Ngoài ra, CR7 chỉ chạm bóng 25 lần và thắng vỏn vẹn một pha tranh chấp tay đôi.

Nhiều người hâm mộ cho rằng màn trình diễn của đội trưởng Bồ Đào Nha chưa đủ thuyết phục để nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Thay vào đó, Goncalo Ramos được xem là ứng viên xứng đáng hơn khi vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn quyết định ở phút 90+4 và tạo ra nguồn năng lượng mới cho hàng công.

Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 2001 còn đạt tỷ lệ chuyền chính xác 91%, tung ra hai cú dứt điểm và thắng cả hai pha không chiến.

Dù những tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Ronaldo và các đồng đội đã hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng 16 đội. Đối thủ tiếp theo của Bồ Đào Nha sẽ là Tây Ban Nha.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.