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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo chết lặng rồi vỡ òa ở phút 90+16

  • Thứ sáu, 3/7/2026 08:17 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Cristiano Ronaldo trải qua 90 phút đầy cảm xúc khi liên tục từ hy vọng đến thất thần, trước lúc VAR giải cứu Bồ Đào Nha để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Vẻ thất vọng của Ronaldo khi Croatia ghi bàn gỡ 2-2.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 3/7. Đây là trận đấu mà Ronaldo trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ thất vọng, hy vọng, vỡ òa rồi lại nín thở, đội trưởng "Seleccao" chỉ có thể mỉm cười khi VAR vào cuộc ở phút 90+16.

Phút 90+13, Josko Gvardiol dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha, khiến các cầu thủ Croatia vỡ òa còn Ronaldo đứng chết lặng, ánh mắt thất thần hướng về màn hình sân vận động. Gương mặt căng cứng, đôi mắt mở to đầy lo lắng của CR7 phản ánh rõ nỗi sợ chiến thắng vuột khỏi tay.

Chỉ ít giây sau, VAR vào cuộc và trọng tài phải ra đường biên để kiểm tra. Sau cùng, bàn thắng không được công nhận, Ronaldo lập tức ôm chầm lấy các đồng đội, nở nụ cười nhẹ nhõm và ăn mừng đầy cảm xúc.

VAR can thiệp can thiệp, cứu Bồ Đào Nha khỏi bàn thua. Trong một trận cầu mà cảm xúc của Ronaldo lên xuống như tàu lượn, công nghệ video trở thành "người hùng thầm lặng", giúp "Seleccao" tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục World Cup 2026.

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Cảm xúc vỡ òa của Ronaldo và đồng đội khi VAR từ chối bàn thắng của Croatia.

Trên sân BMO Field, Bồ Đào Nha áp đảo đầu trận nhưng Bruno Fernandes và Renato Veiga đều bỏ lỡ cơ hội. Phung phí quá nhiều, "Seleccao" phải trả giá khi Ivan Perisic mở tỷ số cho Croatia ở phút 55. Chỉ một phút sau, Croatia đưa bóng vào lưới lần nữa nhưng VAR xác định việt vị.

Ronaldo cũng bị từ chối bàn thắng ở phút 61 vì lỗi tương tự, trước khi bình tĩnh gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền ở phút 68. Cuối trận, Goncalo Ramos ghi bàn quyết định ở phút 90+4 trước khi VAR thêm một lần cứu Bồ Đào Nha khi không công nhận bàn thắng của Sucic.

Đối thủ tiếp theo của Bồ Đào Nha là Tây Ban Nha ở vòng 16 đội vào ngày 7/7.

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Minh Nghi

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  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

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